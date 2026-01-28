La Puebla de los Infantes (Sevilla) acoge este fin de semana la fiesta de Las Candelas y la Concentración de Paramotores

Presentación en la Casa de la Provincia festividades de La Puebla de los Infantes (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La Puebla de los Infantes (Sevilla) acogerá los días 31 de enero y 1 de febrero la celebración de la fiesta de Las Candelas y la XXIX Concentración de Paramotores, esta última se sitúa como cita que marca el inicio de la temporada del deporte aéreos. Ambos eventos han sido presentados este miércoles, 28 de enero, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla y "ofrecerán a vecinos y visitantes un completo programa que combina patrimonio inmaterial, gastronomía, música popular y deporte aéreo en un entorno natural privilegiado".

Según ha informado la institución provincial en una nota, la fiesta local de Las Candelas, una celebración incluida en el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía, comienza a prepararse tras finalizar las fiestas navideñas, con el 'acarreo', que consiste en la búsqueda y acumulación de restos de leña y ramas de olivo, que servirán para realizar la candela el día de la festividad.

Estas hogueras se realizan en calles y plazas, previamente protegidas con arena en el asfalto, siendo el punto de reunión de vecinos y visitantes. En total, habrá unas 90 candelas, coronadas por muñecos de paja u otros utensilios destinados a la quema. Estos muñecos suelen representar escenas destacadas que han sucedido a lo largo del año con personajes reconocidos a nivel local o nacional.

Además, el día 31 de enero, a partir de las 16,00 horas, vecinos y foráneos empiezan a visitar las alegorías de cada una de las candelas, participando en el cante y baile del sandinga. La "singularidad de esta fiesta", según la institución provincial, se extiende a la música y a la gastronomía. En la música se registra el sandiga, coplas populares que narran anécdotas locales que se cantan y bailan alrededor de las hogueras. Durante todo el fin de semana se podrá visitar la feria artesanal de productos locales y participar en visitas guiadas al patrimonio monumental y rincones de la localidad.

Por su parte, también se organizará la XXIX Concentración de Paramotores durante el mismo fin de semana en el embalse José Torán. De esta forma, profesionales nacionales y pilotos internaciones se dan cita en este encuentro que abre la temporada de este deporte aéreo. Además, los visitantes y deportistas podrán disfrutar de la Feria del Aire y del Paramotor en la que se exponen en una gran carpa las novedades de este sector.