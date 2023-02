"Puente" entre África y Sevilla con el II encuentro Back to the Roots y sus actividades culturales

II encuentro Back to the Roots en el Espacio Santa Clara

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Santa Clara, en el entorno de la Alameda de Hércules de Sevilla, ha acogido este sábado el II encuentro Back to the Roots, impulsado por el cantante senegalés Birane Wane, del grupo One Pac & Fellows y líder en España del movimiento social "Y'en a marre" de Senegal; al objeto de estrechar lazos y poner en valor la creatividad, propuestas e iniciativas de personas africanas y afrodescendientes en la sociedad sevillana y andaluza.

Con motivo de la celebración del evento, Birane Wane ha explicado que gracias a las actividades planteadas, como conferencias y música en directo, el evento "crea un puente" entre la comunidad afroamericana en Sevilla y la población nativa, todo un foro de "intercambio" cultural, gracias al cual "la gente de Andalucía y España que nunca ha podido viajar a África" puede ahora aproximarse a las culturas de dicho continente.

"El objetivo es juntar las iniciativas, reunir a los actores, al talento afro y de afrodescendientes de los ámbitos más diversos: político, económico, cultural o educativo, para plantear a la ciudad de Sevilla nuestra propuesta para cambiar la dinámica de relación y visibilizar lo mucho que podemos aportar y ya aportamos", explica Birane Wane.

Además, el colectivo ha elevado un manifiesto al Ayuntamiento de Sevilla, en demanda de aplicar tanto en la ciudad como en la provincia, "una perspectiva antirracista y decolonial en las políticas culturales y educativas", así como "un programa de mediación Afro permanente" y la "normalización" de las expresiones culturales de la comunidad africana en la programación institucional de actividades, entre otras reivindicaciones.

El evento ha contado con información de la II edición del festival Back to the Roots Senegal, que se celebrará en Saint Louis y Dakar el próximo mes de mayo, con testimonios de sevillanos que participaron en la anterior edición; así como una mesa de debate con el analista de Relaciones Internacionales y activista de derechos humanos Sani Ladan, el abogado experto en migración Max Adam, la psicóloga especialista en atención a migrantes y activista pro derechos en el Rif Saloua El Omari y la antropóloga y técnica de acogida de personas refugiadas Ana Valero.

También se celebraba una sesión de cine con Bernard Yaméogo, realizador y productor de Burkina Faso; un taller de danza afroguineana; conciertos de One Pac & Fellows y Dumbata Poweclass Collective; una sesión "afrobeat" de Miss Underground, proyecciones Sofar Sounds de ciudades africanas, expositores de asociaciones, exposiciones y actividades infantiles, entre otros aspectos.