Radio Guadaíra consolida su papel como servicio público y "altavoz cultural" de Alcalá durante el Carnaval

Radio Guadaíra consolida su papel como servicio público durante el Carnaval. - AYTO.DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La emisora municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Radio Guadaíra, ha reafirmado su papel como medio de comunicación público y de proximidad gracias a la amplia cobertura que se encuentra realizando con motivo del Carnaval de, una de las citas culturales más destacadas del calendario local.

En este contexto, la emisora municipal ha vuelto a situarse como "referente informativo y de retransmisión en directo, prestando un servicio esencial a la ciudadanía y a todas las personas interesadas en la actividad cultural de la ciudad", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Como cada año, desde hace ya 38 ediciones, Radio Guadaíra lleva a cabo un seguimiento continuado de las galas y actos principales, "facilitando el acceso, en directo, a vecinos y vecinas que no pueden asistir presencialmente, así como a familiares, participantes y público interesado desde otros puntos del territorio.

Esta labor responde al compromiso de la emisora con la difusión de la cultura local y con la promoción de los eventos que refuerzan la identidad y la vida social de Alcalá. La cobertura realizada pone de manifiesto la función de Radio Guadaíra como servicio público, actuando como canal de encuentro entre la ciudadanía y los acontecimientos que marcan la agenda cultural del municipio.

Asimismo, la apuesta por los formatos digitales ha permitido ampliar el alcance de las retransmisiones, proyectando la imagen de la ciudad y de su Carnaval más allá del ámbito estrictamente local. Los resultados obtenidos tras la cobertura del Carnaval confirman el interés generado por los oyentes y seguidores, y el impacto del esfuerzo extraordinario que ha desarrollado Radio Guadaíra con esta cobertura especial.

En el último mes, el canal digital de la emisora registró más de 16.500 visualizaciones, concentradas principalmente a partir de finales de enero, coincidiendo con el inicio de las retransmisiones en directo del certamen. El tiempo total de visualización superó las 2.500 horas, un dato que refleja el alto grado de seguimiento y permanencia del público durante las emisiones, especialmente en las galas de mayor duración.

A medida que avanzaban los días del Carnaval, el interés fue creciendo, alcanzando sus picos más altos en las jornadas finales, lo que evidencia una respuesta progresiva y sostenida de la audiencia. La duración media de visualización, cercana a los diez minutos, confirma la fidelidad de un público mayoritariamente vinculado a la realidad local.

Más del 80% de la audiencia correspondió a nuevos usuarios, lo que demuestra la capacidad del Carnaval para atraer a personas que no consumían habitualmente los contenidos digitales de la emisora. Este crecimiento se traduce también en un notable aumento de la comunidad del canal, con la incorporación de 85 nuevos suscriptores en un solo mes.

Asimismo, las cifras de impresiones y el elevado porcentaje de personas que accedieron a los contenidos tras visualizar las publicaciones reflejan el interés despertado por la programación ofrecida. En conjunto, estos datos consolidan a Radio Guadaíra como un medio público de referencia para la retransmisión de eventos en directo y como una herramienta clave para la difusión de la actividad cultural y social de Alcalá, reforzando su compromiso con la ciudadanía y con la promoción de las tradiciones locales.