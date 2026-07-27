Reabre el Parque de La Rosaleda de Sevilla tras su cierre este domingo al detectar salchichas con agujas

1107184.1.260.149.20260727183157 Un perro y su dueño pasean en el Parque de La Rosaleda de Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha procedido este lunes, 27 de julio, a la reapertura del Parque de La Rosaleda tras quedar cerrado este domingo al detectar salchichas con agujas.

Según ha informado el Ayuntamiento en un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press, se ha llevado a cabo una limpieza e inspección del espacio debido a este incidente, en el que dos animales han resultado afectados por la ingesta de estos alimentos.

Además, el hecho ha quedado denunciado, según ahonda el Gobierno local. En contexto, en el momento de los hechos pedían colaboración vecinal al respecto.

En el interior de ese espacio verde se detectó la presencia de veneno "ajeno al plan de desratización municipal". Además, se encontraron "bombones alterados".