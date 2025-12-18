Reabre el plazo para la posible compra de la fábrica de Cartuja Pickman de Sevilla hasta el 22 de diciembre

Archivo - Imágenes actuales de la fábrica de cerámicas de La Cartuja Pickman. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Sevilla ha dado luz verde a la reapertura del plazo para poder comprar la fábrica de Cartuja Pickman. Las empresas interesadas tendrán hasta el lunes 22 de diciembre, incluido ese día, para presentar una oferta para hacerse cargo de la empresa que está cerrada desde este verano.

La decisión llega dos semanas después de que el mismo Juzgado paralizase el proceso hasta que se tuviera la información necesaria de las deudas de Seguridad Social con cargo a los trabajadores por parte de la empresa.

Este miércoles el Juzgado recibía la notificación de la deuda por cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores a subrogar por los ofertantes de la Unidad Productiva de La Cartuja de Sevilla. Según el informe consultado por Europa Press, el importe total es de 673.866,72 euros.

Según las cifras entregadas al Juzgado Mercantil, la empresa cuenta actualmente con activos por valor de 541.246 euros. El documento también recoge que la compañía tiene más de 117.000 piezas en existencias.

Esta noticia ha traído consigo la necesidad de ampliar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de los 36 trabajadores de la compañía. Según un escrito consultado por la agencia, la prórroga se activa hasta el 31 de enero.

El secretario de la federación de Industria de CCOO-A, José Hurtado, expresaba a esta agencia hace unas semanas que con la posible oferta "mantenga el mayor número de trabajadores y la marca en Sevilla". En este sentido, ha tenido constancia de algunos interesados.

El Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial han aprobado sendas declaraciones institucionales en las que han pedido adoptar "cuantas medidas sean posibles" para mantener la actividad y los puestos de trabajo. Ambas instituciones han destacado el "reconocimiento nacional e internacional" de la marca y la "pérdida" que supone para el empleo de los jóvenes de la ciudad.

El pasado 9 de octubre se hacía público que la empresa Ultralta había solicitado al Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla su liquidación definitiva después de "no poder cumplir los acuerdos de pago".