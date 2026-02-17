El Real Betis presenta en Sevilla una camiseta fabricada con naranjas para reivindicar el patrimonio natural urbano

Presentación de una camiseta del Real Betis Balompié elaborada con naranjas. - FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ

El Real Betis Balompié, a través de su plataforma de sostenibilidad ambiental Forever Green, ha presentado este martes una camiseta "pionera" fabricada con naranjas para "visibilizar la importancia de los espacios verdes urbanos".

Se trata de una nueva equipación Hummel que el club verdiblanco vestirá en la jornada 25 de la Liga de Primera División contra el Rayo Vallecano para "poner en valor el patrimonio natural metropolitano como garantía de descenso de temperaturas, refugio climático y calidad de vida en las ciudades", según se detalla en un comunicado.

Los dorsales de la camiseta cuentan con un diseño perforado, inspirado en la textura de la piel de naranja, que incorporan la tecnología 'scratch and sniff', una tinta sostenible y 100% libre de químicos que, al rascar, libera olor a azahar, "símbolo de la ciudad, con el objetivo de que este mensaje concienciador no solo se pueda ver, sino también respirar".

Esta innovación ha sido posible gracias al fabricante especializado Stahls TPT, encargado también de crear los nombres y 'sponsors' que lucirán los jugadores.

Enmarcada en la campaña 'La vida en verde comienza en el barrio', elaborada junto con la agencia Officer & Gentleman, el objetivo de esta acción es "sensibilizar sobre el papel que juegan los árboles, y concretamente los naranjos, legado del paisaje urbano hispalense, ya que aportan sombra a las calles y plazas, ayudan a mitigar el efecto 'isla de calor' y representan una seña de identidad cultural". También suponen "un pilar fundamental como sistema de drenaje natural gestionando el exceso de agua de lluvia de forma eficiente", subrayan desde la Fundación Real Betis Balompié.

PRESENTACIÓN DE CAMISETA

La Plaza de Doña Elvira de Sevilla ha sido el escenario elegido para la presentación de la nueva equipación bética que se ha celebrado este martes, en un acto en el que el que el futbolista ya retirado Joaquín Sánchez, y el presidente de la Fundación Real Betis Balompié, Rafael Gordillo, han alzado en brazos a un niño de la Escuela Betis para que rescatara la camiseta de entre las ramas de uno de los tradicionales naranjos de la plaza.

El evento ha girado en torno al concepto 'crecer en verde', vinculando el modelo de cantera del Real Betis Balompié con la sostenibilidad urbana. El gerente de la fundación bética, Rafa Muela, ha señalado que su "proceso de aprendizaje trasciende lo deportivo para inculcar valores de respeto, compromiso o responsabilidad colectiva, estableciendo un paralelismo con la salud de las ciudades, ya que creemos que proteger el barrio es el primer paso para proteger el planeta".

De esta forma, la campaña del club verdiblanco parte de la premisa de "educar primero para crecer después, con el objetivo de proyectar un mensaje desde lo local hacia lo global, demostrando que los valores sembrados hoy en los barrios y en los estadios determinarán la salud y el debate climático mundial del mañana".

La camiseta, de edición limitada y "estética de corte retro", presenta una paleta cromática que combina el verde corporativo del Real Betis Balompié con un tono más oscuro inspirado en las hojas del naranjo y el color albero, "tonalidad identitaria de la estética sevillana y eje visual del patrimonio histórico de la ciudad".

Estas características se completan en el dorso, donde el diseño de la numeración integra una textura orgánica que evoca la piel de la naranja, "cerrando así el tributo conceptual al fruto más emblemático de Sevilla".

A nivel técnico, la camiseta está confeccionada mediante una mezcla novedosa de materiales de bajo impacto, de forma que al 16,2% de fibra orgánica obtenida de pieles de naranjas se suma un 37,8% de 'Lyocell' --fibras naturales regeneradas obtenidas de celulosa de la madera-- y un 46% de poliéster reciclado. Esta combinación elimina el uso de plástico virgen, "transformando residuos en una prenda de alto valor tecnológico con un tejido suave, transpirable y de alta resistencia".

VOCES DE EXPERTOS

Al acto de presentación también han asistido el catedrático de Botánica de la Universidad de Córdoba (UCO) y exrector de dicha institución y de la UNIA, Eugenio Domínguez Vilches, y Miguel Ángel Campano, investigador del TEP130, profesor titular de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y secretario del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción.

Domínguez Vilches ha subrayado que "los árboles urbanos no son un elemento decorativo, sino una infraestructura sanitaria invisible que contribuye a mejorar la calidad del aire mediante la retención y absorción de determinados contaminantes y mejora directamente la salud de las personas".

Por su parte, Miguel Ángel Campano ha destacado el papel del "arbolado urbano como infraestructura climática que hace las calles más habitables", y ha explicado que "la sombra reduce la radiación solar que reciben las personas", añadiendo que "los árboles regulan su temperatura superficial mediante la evapotranspiración, lo que limita la radiación emitida por la copa y mejora el confort térmico bajo el arbolado".

El experto también ha señalado que "un arbolado bien integrado en el viario contribuye a una mejor gestión del agua de lluvia en los barrios, suavizando los picos de escorrentía hacia la red urbana".

ESTRATEGIA DE "CONVERSACIÓN CLIMÁTICA"

El Real Betis Balompié ha querido "avanzar este año en la conversación climática que sigue cada temporada con la organización del partido icónico de la sostenibilidad evolucionando su mensaje hacia el cuidado del ecosistema urbano como eje narrativo, con los árboles como temática central".

La presentación de esta nueva camiseta, del mismo modo que este proyecto, "aprovecha el alcance social y magnetismo del fútbol con el urgente desafío medioambiental que supone la contaminación atmosférica". El objetivo es "utilizar la influencia que tiene el deporte rey entre públicos menos comprometidos con causas medioambientales para inspirar conciencia y despertar debate y acción sobre la necesidad de cuidar el arbolado y entornos verdes urbanos".

La acción del club verdiblanco pone el foco en la "urgencia climática" de las ciudades, y parte de la premisa de que, en este escenario, la protección del paisaje urbano, y "especialmente de sus árboles", es "una prioridad estratégica debido a su capacidad para generar espacios confortables, que los convierte en la herramienta más eficaz para dar respuesta a la crisis climática global desde el ámbito local".

Cada temporada, el club bético utiliza un encuentro de la Liga como "altavoz para situar en el centro del debate un reto ambiental concreto". Bajo esta premisa, el próximo partido Forever Green contra el Rayo Vallecano será el quinto hito de una iniciativa que arrancó en 2022 contra el Athletic Club, un encuentro que sentó las bases con una equipación fabricada de poliéster 100% reciclado, a la que siguió, en 2023 frente al RCD Espanyol, una elástica que rendía tributo a las '3 R' de la ecología --reducir, reutilizar y reciclar-- mediante un diseño con efecto de desgaste.

La evolución del proyecto ha permitido seguir abordando retos ambientales críticos y, en 2024, en el duelo contra la UD Almería, se puso el foco en la "gestión responsable del agua frente a la sequía".

Más recientemente, en 2025 ante la Real Sociedad, el partido de la sostenibilidad visibilizó la invasión del alga asiática 'Rugulopteryx Okamurae' en las costas andaluzas, "transformando una amenaza ambiental en una oportunidad de reaprovechamiento circular", según valoran desde la fundación verdiblanca.