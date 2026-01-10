La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla agota las entradas en su séptimo programa con la Quinta Sinfonía de Mahler

La Sinfónica vuelve a conseguir un 'sold out' en su séptimo programa con la Quinta Sinfonía de Mahler. - ROSS

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La apuesta de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) por Gustav Mahler como elemento vertebrador de su programación artística, ha confirmado el "idilio" musical entre los profesores de la ROSS, dirigidos por su Director Titular Lucas Macías, el público asistente al Teatro de la Maestranza y el compositor austrobohemio.

Así lo ha anunciado la entidad en una nota, tras el programa 'Resurreción' que abría la temporada de abono con la Sinfonía nº2 y "gran éxito" de crítica y público el pasado mes de septiembre, el séptimo programa del ciclo sinfónico volvió a conseguir agotar todas las localidades disponibles en el Teatro de la Maestranza.

Las canciones de Strauss y especialmente la Sinfonía nº 5 de Mahler unidas a la "espectacular voz" de la soprano residente de la temporada, Chen Reiss y la dirección de Lucas Macías, han confirmado al compositor austrobohemio como el "gran talismán de la temporada de la Sinfónica".

Este hecho ha levantado una "enorme expectación" por el próximo programa que incluirá otra de sus grandes obras, 'La Sexta Sinfonía' --el reverso de la Quinta--, llegará a las tablas del Maestranza los próximos 21 y 22 de mayo.

El décimocuarto programa del ciclo de abono bautizado como 'Tragedia y Enigma', trae consigo además el debut en la presente temporada de unos de los principales directores invitados, el húngaro György Györiványi Ráth que volverá a ponerse al frente de la ROSS tras "los buenos resultados cosechados anteriormente".

Además, este programa volverá a ser interpretado por la ROSS el sábado, 23 de mayo, en el Teatro Maestro Padilla de Almería, dentro del ciclo Andalucía Sinfónica impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Por otra parte, el Concierto Sinfónico 14 'Tragedia y enigma' dará lugar el jueves 21 y viernes 22 de mayo, ambas sesiones a las 20.00 horas.