Los Reconocimientos Lavanda de CCOO Sevilla homenajean a mujeres que "imprescindibles" que luchan por la igualdad real

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Provincial de CCOO de Sevilla ha celebrado este jueves la décima edición de sus Reconocimientos Lavanda, distinciones que buscan homenajear trayectorias referentes de lucha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito de la provincia sevillana.

Durante el acto de entrega de los galardones, que ha sido inaugurado por el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Pepa Bermudo, ha manifestado que "venimos a homenajear a mujeres imprescindibles, aquellas que no luchan un día, ni un año, ni siquiera muchos años, sino que luchan toda la vida. A todas vosotras, las que habéis enarbolado la bandera del feminismo dentro y fuera del sindicato, os debemos nuestra gratitud".

Así, el reconocimiento colectivo externo ha recaído en las jugadoras del Real Betis y del Sevilla Fútbol Club, como ejemplo de mujeres que rompen techos de cristal y son modelo para niñas y mujeres en la práctica deportiva. "Deportistas que se hicieron un hueco cuando estaba mal visto que las niñas corrieran detrás de un balón", ha apuntado Bermudo en un comunicado.

La categoría colectiva interna ha sido para las delegadas de CCOO en la empresa pública Lipasam, por su compromiso por la igualdad en un sector masculinizado. "Fueron mujeres pioneras, que tuvieron la valentía de acceder a espacios masculinizados y a veces incluso hostiles para nosotras", ha subrayado.

La distinguida con el reconocimiento individual externo, la reconocida fue Kechu Aramburu, experta en Género, Educación y Estrategias de Poder, presidenta del Fórum de política feminista de Sevilla, ex diputada en el Congreso, ex parlamentaria en el Parlamento Andaluz y ex europarlamentaria. Bermudo ha destacado "su dedicación al feminismo desde el movimiento estudiantil y después desde la política, la educación y el asociacionismo".

La categoría individual interna ha sido otorgada a Carmen Guzmán, responsable de Mujer e Igualdad de la Universidad de Sevilla (US), por su trayectoria sindical en defensa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: "Una mujer que defiende un feminismo violeta y con conciencia de clase", apuntó la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla.

Con motivo de la décima edición de los Reconocimientos Lavanda, se ha dado un reconocimiento extraordinario a las negociadoras de planes de igualdad en aquellas empresas sevillanas sin representación legal de las personas trabajadoras: "Hay que poner en valor el esfuerzo que estas mujeres sindicalistas han hecho y hacen por conseguir que la igualdad entre en aquellas empresas que no cuentan con representación sindical", ha concluido Bermudo.