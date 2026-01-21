La rectora de Sevilla lamenta el fallecimiento de la anciana y se pone "a disposición": "Estamos impactados"

Consejo de Gobierno de la US del 21 de enero de 2026 en el que la rectora Carmen Vargas se ha referido a la detención de una estudiante del programa de convivencia con personas mayores. - US

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha lamentado este miércoles el fallecimiento de una mujer, de alrededor de 80 años, que falleció días después de que la estudiante de la US con la que convivía prendiera fuego a la casa que compartían. La joven está en prisión. "Estamos impactados. Me siento horrorizada y estamos a disposición" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

En su intervención en el Consejo de Gobierno, que, por primera vez, se retransmite en directo, Vargas ha calificado de lo ocurrido como una "absoluta desgracia" que podría haber ocurrido tanto en el programa de convivencia al que pertenecía la estudiante como en cualquier otro.

La rectora ha defendido que el programa lleva "muchos años" funcionando y "sin incidencias". No obstante, ha avanzado que la institución está analizando y recabando información para determinar si hay que tomar "medidas preventivas". El programa de Convivencia de estudiantes universitarios con personas mayores, con diversidad funcional y familias monoparentales viene desarrollándose en la Universidad de Sevilla desde el año 1992, promoviendo las relaciones intergeneracionales en el marco de la convivencia, la ayuda mutua y la solidaridad.

La Policía Nacional informaba esta mañana que ha detenido en Sevilla a una estudiante de la Universidad de Sevilla como presunta autora de un incendio provocado de forma intencionada en una vivienda de la capital hispalense, hechos en los que falleció la propietaria del inmueble a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El incendio se produjo de madrugada y afectó únicamente a la vivienda donde se originó, gracias a la rápida intervención de los servicios de bomberos, que impidieron su propagación a otros domicilios colindantes, tal como ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

La propietaria del inmueble resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo, llegando a entrar en parada cardiorrespiratoria, de la que fue rescatada tras las maniobras de reanimación practicadas por los servicio de emergencia, falleciendo posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.

Por las circunstancias observadas se pudo determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada por intervención humana, iniciándose la correspondiente investigación policial. Las pesquisas se centraron en la estudiante que residía en la vivienda como cuidadora de la víctima --formaba parte de un programa específico del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) de la US-- y que logró salir del inmueble cuando se produjo el incendio.

Como resultado de la investigación, se determinó la presunta participación de esta persona en los hechos, procediéndose a su detención como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio, tal como ha adelantado El Español. La detenida fue puesta a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.