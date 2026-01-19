Refuerzo de sanitarios en Sevilla para la donación de sangre tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Archivo - Una mujer, tumbada en una camilla, dona sangre en el Hospital de Valme, como imagen de recurso. - HOSPITAL DE VALME DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Sevilla ha hecho un llamamiento a la donación de sangre para las víctimas del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado hasta el momento con 39 fallecidos y 152 heridos --58 personas están hospitalizadas, doce de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), entre ellas, un niño-- "ante la necesidad de reponer las reservas de todos los grupos lo antes posible".

En este sentido, en la avenida Manuel Siurot se ha reforzado el personal sanitario y se habilitará la biblioteca en caso de que la afluencia de donantes sea masiva en las próximas horas, tal y como informa el citado centro en un comunicado. Los requisitos para donar sangre son: ser mayor de edad hasta los 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, aportar DNI, pasaporte o documento que acredite la identidad y no acudir en ayunas.

Los centro de transfusión de Andalucía trabajan en red con dos centros de producción: Granada y Sevilla. Granada analiza, procesa y distribuye la sangre y hemoderivados de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga y el centro de Sevilla las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Esta noche se ha enviado sangre para los heridos de la localidad cordobesa donde se ha producido el grave accidente ferroviario desde los dos centros.

El descarrilamiento se registró sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero. Se trataba de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y ocurrió en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Por esa vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia.

Además, el Centro de Transfusiones tiene previsto desplazar una serie de equipos móviles por distintos puntos de la provincia, como es habitual cada semana; en concreto, este lunes acudirán a San Juan de Aznalfarache, a la Delegación Asuntos Sociales, en horario de tarde, de 17 a 21 horas; y en la capital, a la parroquia de San Sebastián, en El Porvenir y con idéntico horario, y al edificio administrativo Los Bermejales, de 9 a 13,30 horas.