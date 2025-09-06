Dos fallecidos y un herido grave tras un tiroteo en una urbanización de Carmona (Sevilla)

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.- GUARDIA CIVIL - Archivo

CARMONA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida de gravedad tras registrarse este sábado, 6 de septiembre, un tiroteo con un rifle contra un bar en una urbanización de Carmona (Sevilla).

Se trata, en concreto, de la urbanización Los Nietos del citado municipio sevillano, según han explicado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que ha recibido varios avisos por este suceso por el que se han movilizado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil.

Fuentes de dicho servicio de emergencias han detallado que sobre las 16,45 horas de este sábado se han recibido en el teléfono 112 varios avisos que alertaban de un tiroteo en la calle Azahar de la citada urbanización Los Nietos, en Carmona.

Según relataban los testigos del suceso al 112, una o dos personas habrían disparado con un rifle contra un bar y, como consecuencia de los disparos, varias personas se encontraban en el suelo, sin poderse confirmar aún si estaban fallecidas o heridas. Las mismas fuentes han apuntado que hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del 061 y Guardia Civil.

Por su parte, fuentes del instituto armado han confirmado a esta agencia de noticias que, en el marco de este tiroteo, dos personas, de cuyas identidades no han trascendido más datos, han fallecido, y otra más ha resultado herida de carácter grave.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla se ha hecho de cargo de la investigación de este suceso.