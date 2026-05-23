Retenciones de hasta seis kilómetros a la altura de Benacazón a la salida de Sevilla en la A-49

Archivo - Atascos. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que se están produciendo retenciones de hasta seis kilómetros en la salida de Sevilla en la A-49, concretamente a la altura de Benacazón.

Según han detallado fuentes de la DGT a Europa Press, estas se habrían producido desde primera hora de esta mañana, si bien el tráfico parece recuperar paulatinamente la normalidad.

Por otra parte, la AP-4 a su paso por Dos Hermanas también registra hasta un kilómetro y medio de tráfico lento, concretamente a la altura de Los Palacios y Villafranca.