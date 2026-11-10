Retrasos en los trenes de la línea C1 de Cercanías de Sevilla por incidencia en la señalización entre Lora y Los Rosales

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea C1 del núcleo de Cercanías de Sevilla registran retrasos desde primera hora de este martes 10 de noviembre por una incidencia en los sistemas de señalización.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia se registra desde las 07.00 horas y afecta a los sistemas de señalización entre las estaciones de Lora del Río y Los Rosales.

Según las mismas fuentes, personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible".

Esta incidencia en la línea C1 de Cercanías de Sevilla registra en plena jornada de huelga convocado por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), ante la que Renfe prevé "demoras" y advierte de "disponibilidad muy limitada de plazas para reubicaciones".