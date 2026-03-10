Reunión este miércoles de las administraciones por el Distrito Macarena de Sevilla: "Ha disminuido la inseguridad"

Patrulla ciudadana en la barriada El Cerezo de Sevilla - PATRULLA CIUDADANA EL CEREZO

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Se cumple una semana del inicio de las patrullas vecinales en la barriada de El Cerezo en el Distrito Macarena de Sevilla ante la "creciente inseguridad" en la zona por las amenazas de "gorillas". Desde entonces cada noche cientos de vecinos organizados a través de redes sociales han estado vigilando las calles del Distrito poniendo el foco de las autoridades en la situación de la zona.

Según han confirmado fuentes oficiales a Europa Press, este miércoles se va a producir una reunión entre responsables del Ayuntamiento y de Subdelegación del Gobierno ante la situación en el distrito.

La Plataforma SOS El Cerezo Sevilla ha asegurado que desde el inicio de la patrulla "se nota una disminución de la inseguridad". "El sentir general del barrio es que se nota el cambio gracias a la patrulla, hay menos gorrillas y no hay tantas denuncias", ha afirmado una portavoz de la entidad a esta agencia.

Actualmente realizan dos patrullas cada noche, una a las 18,00 y otra a las 21,00 horas. "Al principio teníamos personas que se negaban a irse del barrio y se ponían violentas, pero hemos conseguido que haya más cuerpos de seguridad es gracias a la patrulla", ha asegurado la portavoz que ha señalado que "antes no echaban cuenta a nuestras llamadas".

Desde la plataforma han destacado que las actuaciones "no están en contra de personas sin hogar" aunque ha pedido a las administraciones que "se distribuyan equitativamente las plazas de albergues en los barrios de la ciudad". "No podemos albergar a 200 personas sin hogar solo en la Macarena", ha subrayado.

Asimismo, de cara a la reunión de este miércoles la entidad ha pedido a las administraciones que "ilegalice la figura del gorrilla en toda la ciudad" junto con "un refuerzo policial permanente en la zona".

"Es un barrio que reclamaba desde hace más de 20 años esa atención, simplemente somos personas trabajadoras que queremos tranquilidad en nuestro barrio", ha remarcado.

CRUCE DE COMPETENCIAS ENTRE GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO

El Distrito Macarena y la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla solicitaban este viernes al subdelegado del Gobierno en Sevilla una reunión "urgente" para abordar la situación de los vecinos.

El portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bueno, ha defendido que el Ayuntamiento "nunca va a dar la espalda a los vecinos, siempre va a cumplir con sus obligaciones y siempre va a buscar soluciones a los problemas de seguridad de los vecinos, sean o no de su competencia, porque este gobierno lo que siempre va a buscar es la seguridad de todos los sevillanos, vivan donde vivan".

En esta línea, Bueno ha asegurado que ante el problema surgido "el único que está dando soluciones es el Ayuntamiento de Sevilla que ha incrementado en 33 efectivos la Policía Local en La Macarena con el objetivo de dar respuesta a la demanda de los vecinos".

Las palabras de Bueno llegaban tras la declaración este viernes del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en las que ha defendido la labor de la Policía Nacional en el barrio.

"Los vecinos en este caso lo que están reclamando fundamentalmente son problemas derivados de ruidos a altas horas de la noche, consumo de alcohol, aparcamientos, problemas con el tráfico, con uso indebido de espacios públicos, como los parques o problemas de convivencia en general. Todo ello, como bien sabemos, son competencias de la Administración local", ha asegurado Toscano en un audio remitido a los medios.

En este sentido, ha criticado la postura del Ayuntamiento de "culpar de un problema concreto de un barrio de Sevilla al presidente Pedro Sánchez", al mismo tiempo que ha defendido la "colaboración".

"Lo único que quiero transmitir es algo que conocen los vecinos del distrito Macarena y es que el Gobierno de España y la Policía Nacional han estado, están y van a seguir estando en los barrios del distrito Macarena", ha subrayado Toscano.