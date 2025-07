Ricardo Sánchez (PP): "El PSOE utiliza Sevilla como moneda de cambio electoral y plataforma para cobro de mordidas"

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha denunciado la "gravísima utilización de una obra pública como herramienta electoralista y presunta fuente de corrupción por parte del PSOE", tras conocerse la declaración ante el Tribunal Supremo (TS) de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y "mano derecha" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un comunicado de su formación política, Ricardo Sánchez ha exigido "explicaciones urgentes y responsabilidades políticas inmediatas" al PSOE de Sevilla y, en especial, al secretario general, Javier Fernández, que "no puede seguir guardando silencio ante hechos tan escandalosos de su partido".

"La confesión de Cerdán ante el juez no deja lugar a dudas: el puente del Centenario fue utilizado por los socialistas para apuntalar a Espadas en las municipales de 2019. No por urgencia, no por interés general, sino como parte de una estrategia partidista con tintes de corrupción", ha señalado el presidente popular.

Asimismo, ha recordado que, según los informes de la Guardia Civil, esta obra forma parte de una presunta trama de mordidas millonarias vinculada a altos cargos socialistas, entre ellos José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. "Una obra adjudicada finalmente a Acciona por 86 millones, que hoy roza los 128 millones y lleva cuatro años paralizada y envuelta en oscurantismo", ha subrayado Sánchez.

"Sevilla no es ni un trofeo político ni una caja de recaudación para financiar redes clientelares. Es una ciudad que merece respeto, planificación, inversión real y transparencia. Y lo que ha hecho el PSOE con esta obra es exactamente lo contrario", ha lamentado.

"Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare en qué estado se encuentran las obras de ampliación del puente del Centenario, que tras cuatro años solo alcanzan aproximadamente el 50% de ejecución y sobre las que no se ha ofrecido información ni calendario de finalización". Asimismo, el dirigente popular ha pedido explicaciones sobre "la falta total de avances" en la SE-40, una infraestructura "que fue anunciada también en 2018 como apuesta electoral y que, siete años después, sigue sin obras en marcha y con el proyecto aún en redacción, adjudicado a dedo por procedimiento de urgencia a una empresa pública del Estado".

En opinión del presidente provincial del PP, "estamos hablando de un caso paradigmático de cómo el sanchismo ha usado las instituciones y el dinero público para mantenerse en el poder. Y Sevilla ha sido una víctima más de la maquinaria electoralista socialista", ha concluido Ricardo Sánchez.