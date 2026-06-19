La Rinconada (Sevilla) avanza hacia su candidatura como Ciudad Creativa de la Unesco

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, junto a los participantes en las segundas Jornadas de Desarrollo Sostenible - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Centro Multifuncional Hacienda Santa Cruz ha acogido las segundas Jornadas de Desarrollo Sostenible de La Rinconada (Sevilla), una acción del área de Agenda Urbana del Ayuntamiento de La Rinconada, como iniciativa estratégica orientada a reforzar el papel de la cultura dentro de las políticas locales de desarrollo sostenible y transformación urbana y para seguir avanzando en la candidatura del municipio como Ciudad Creativa de la UNESCO.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el acto ha contado con colectivos, universidades, comunidad educativa, empresas, gestores culturales y jóvenes, y ha sido conducido por la periodista y escritora, María Iglesias, quien ha señalado que La Rinconada "se reafirma cada día como referente cultural en el mapa, apostando por la innovación en cultura, su alineamiento con la UNESCO y la Agenda 2030 y su interlocución con administraciones, universidades, agentes sociales y redes internacionales".

En este sentido, el alcalde y presidente de Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha señalado que estas jornadas "forman parte de una estrategia global, no de un hecho puntual". "Queremos convertir a nuestro pueblo en esa Ciudad Creativa para no solamente acceder a nuevos espacios culturales más amplios, salir de lo tradicional y buscar espacios más modernos, sino, además, generar sinergias con otros territorios en España y fuera de ella", ha indicado.

Asimismo, la técnica de la Dirección general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura , María Amado Tena, ha presentado el Plan de Derechos Culturales en la que se articulan 146 medidas destinadas a garantizar el "acceso universal y en igualdad de condiciones a la cultura", promover la diversidad y mejorar las condiciones laborales del sector.

Además, se ha producido una conexión con 'Granada, Ciudad Creativa', en la figura del escritor y gestor cultural Jesús Ortega, que también ejerce de coordinador del programa institucional Granada Ciudad de Literatura Unesco, y ha aconsejado que "no solamente es lo que tienes, sino aquello a lo que aspiras".