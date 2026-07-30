La Rinconada (Sevilla) celebrará en septiembre la 43 edición del Festival de Cante Flamenco El Búcaro

Presentación en La Rinconada del Festival de Cante Flamenco El Búcaro - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha anunciado que rendirá homenaje al flamenco con la celebración del XLIII Festival de Cante Flamenco El Búcaro el próximo día 18 de septiembre en la Hacienda Santa Cruz.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el festival, organizado por la Peña Cultural Flamenca El Búcaro con la colaboración del Ayuntamiento, alcanza su 43 edición.

La presentación ha tenido lugar en la propia Hacienda Santa Cruz con la presencia de la delegada de Cultura, Raquel Vega, y miembros de la Peña Flamenca El Búcaro, Miguel Gallardo, Manolo Ortega y Julián Santana.

El cartel de esta edición estará encabezado por El Pele, una de las voces más reconocidas del cante flamenco contemporáneo, y reunirá además a Consuelo Haldón, Rubito Hijo, Caracolillo de Cádiz y Fernando El Goyo. Al toque participarán Antonio Carrión, Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla 2025, Niño Seve, Manuel Herrera y Juan Quirós, mientras que Manuel Herrera Hijo ofrecerá una actuación como guitarra solista.

El espectáculo contará también con el compás de Concha Carrión y Ángel Peña a las palmas y será conducido por Salvador Milla. La organización ha destacado que el programa combina figuras consolidadas del flamenco con artistas de distintas generaciones, aunando nombres de amplia trayectoria con otros de creciente proyección en el panorama actual.