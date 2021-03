La Rinconada (Sevilla) conmemora los diez años de su sede de Igualdad, con 9.500 mujeres atendidas al año

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Rinconada, coincidiendo con el 8M, ha conmemorado los diez años de su sede del área de Igualdad, por donde pasan anualmente alrededor de 9.500 mujeres anuales para recibir asesoramiento legal, psicológico y social, además de disponer de un amplio programa formativo.

"El compromiso del Ayuntamiento de La Rinconada es perfectamente constatable a lo largo del tiempo. 30 años lleva en plena efervescencia el Centro Municipal de Información a la Mujer con un compromiso claro, que no es otro que la equiparación de derechos y el avance hacia la igualdad real de género. Este año, se cumplen, además, diez años de la inauguración de la actual sede, en la calle Alberto Lista, que suponía la dotación de un edificio exclusivo para el desarrollo formativo y orientativo de las políticas de Igualdad de La Rinconada", señala el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, detalla que el 8 de marzo de 2011 se trasladaban las dependencias de Igualdad de la calle Cristo del Perdón a la actual sede, un espacio mucho más amplio y con mayores posibilidades, "lo que reflejaba ese compromiso por crecer y avanzar en un camino que, por aquel entonces, ya llevaba trabajando 20 años el Consistorio". Fue a más porque en mayo de ese mismo año La Rinconada separó las Delegaciones de Igualdad de las de Bienestar Social, que tradicionalmente estaban unidas.

"Fue uno de los primeros municipios en crear una delegación y un espacio propios para ofrecer asesoramiento psicológico, social y legal, así como una amplia oferta formativa a las mujeres", como describe el alcalde, Javier Fernández, que coincidiendo con el 8M y aprovechando la efeméride de los diez años de la actual sede, visitó las dependencias para compartir la jornada con el equipo de trabajo.

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por la edil del ramo, Noelia Ramírez, el primer edil quiso felicitar a todo el grupo humano no sólo por su trabajo, sino por su vocación y compromiso con la sociedad, en general, y con las mujeres en particular. "En el camino hacia la igualdad real sólo contemplamos pasos adelante, no podemos permitirnos ningún retroceso", añade.

En este mismo sentido se manifiesta Ramírez, quien indica que "La Rinconada acumula una experiencia y un bagaje curtido durante los últimos 30 años, forjado con trabajo incesante de un equipo técnico comprometido y respaldado por claras directrices políticas". "Ante el incremento de representatividad en el Congreso y el Parlamento de Andalucía de voces contrarias a la línea de trabajo que se ha seguido en los últimos años, la delegada dejaba claro que La Rinconada no va a dar ningún paso atrás, creemos firmemente en la igualdad de género y consideramos que tenemos que seguir avanzando, adoptando políticas que faciliten el camino hacia ese fin", agrega.

El primer edil señala que "en este tiempo hemos conseguido implantar la transversalidad en todas las áreas municipales por lo que todo el Ayuntamiento en su día a día de trabajo ha incorporado la perspectiva de género en todos los aspectos". Por último, habló de las líneas específicas de trabajo en las que, a mayores de su día a día, se encuentra inmersa el área de la Mujer: "el III Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres de La Rinconada, que estamos empezando a estudiar desde su diagnóstico; el Protocolo de Coordinación y Seguimiento para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a Víctimas del Municipio; y en el I Plan de Igualdad para los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de La Rinconada.

ACTIVIDADES 8M

Este año, a consecuencia de la pandemia por el Covid-19, el Ayuntamiento ha centrado las actividades por vía telemática. "El Covid-19 nos impide realizar algunas actividades tradicionales, porque lo primero es la salud, pero nos reinventamos para, de manera segura, poder seguir nuestra línea de trabajo en Igualdad", subraya Ramírez.

Así, los actos comenzaron el pasado viernes con la autora Najat El Hachimi, premio Nadal 2021 por la obra 'El lunes nos querrán', quien mantuvo un encuentro con el alumnado del IES 'Antonio de Ulloa' en el Centro Cultural Antonio Gala que, además, se emitió vía streaming.

Además, dentro de la coeducación, el Centro Municipal de Información a la Mujer llevará a cabo durante todo el mes de marzo un taller de cuentos on line, con el alumnado de todos los CEIP del municipio. Bajo el título 'Atrapacuento', esta actividad pretende educar en igualdad a través de dichos cuentos, que serán desarrollado por Anabel Ruedas, de Maluka Peka, una compañía con amplia experiencia en el trato con el público infantil.

Por otro lado, el martes, 11 de marzo, María José Jiménez Flor, 'Pepa Violeta', llevará a cabo la charla coloquio on line 'Micromachismos. Frases de cuñados y otras violencias que "me tocaron" en suerte'. Está dirigido a personas de todas las edades interesadas en desmontar actitudes machistas, independientemente de nuestra posición ante la discriminación en sí, con el objetivo de argumentar el motivo por el que su perpetuación incurre en sexismo.

Por último, desde el 17 de marzo al 18 de junio, se desarrolla el proyecto 'Vecinas Feministas', un programa formativo para el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres. Esta acción, que lleva a cabo Mar Romero Alba, se divide en tres líneas de actuación, con el objetivo común de reforzar los argumentarios feministas, promover la sororidad, motivar la participación ciudadana desde el feminismo, los autocuidados como defensa consciente de la salud de las mujeres y su capacidad de disfrute, mejorando la autoestima desde una perspectiva feminista. Todas se realizan online a través de la plataforma 'Zoom'.

Se divide en 'Vecinas de Cine', foro formativo para la adquisición de contenidos teóricos para el análisis social con perspectiva de género; 'Patio de Vecinas', encuentro de mujeres para el fomento del liderazgo colectivo y creación de redes; y 'Mi espacio', dedicado a la salud, los autocuidados y el disfrute, enfocado principalmente al actual tiempo de pandemia. Cada programa se compone de cuatro sesiones de tres horas de duración cada uno. Para la inscripción, se puede mandar un mail a igualdad@aytolarinconada.es.

Todas estas actividades se suman al ciclo de webinars que se encuentran en pleno desarrollo y que permiten encuentros con personalidades relevantes en diferentes aspectos relacionados con la materia.