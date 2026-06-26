La Rinconada (Sevilla) destina más de un millón de euros en actuaciones de mejora en centros de Educación Primaria

El alcalde de La Rinconada (Sevilla) visita colegios públicos - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) destinará más de 800.000 euros a actuaciones de mejora en los centros públicos de Educación Primaria del municipio dentro del Plan Integral de Infraestructuras Educativas, que se desarrollará durante el verano con el objetivo de que los colegios estén en condiciones óptimas para el inicio del próximo curso escolar. A esta inversión se suman cerca de 200.000 euros ejecutados durante el presente curso en el CEIP Los Azahares.

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha visitado este viernes las obras del CEIP Los Azahares, financiadas con cargo al programa 'Sevilla 107' de la Diputación de Sevilla.

Los trabajos han consistido, entre otras actuaciones, en la sustitución de todas las ventanas por otras de doble acristalamiento, con aislamiento térmico y acústico, además del pintado integral del edificio. El regidor ha defendido que "no existe mejor inversión que la educación" y ha subrayado el compromiso municipal con la enseñanza pública.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, las actuaciones previstas para este verano se han diseñado tras mantener reuniones con los equipos directivos y las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) de los distintos centros.

Los trabajos incluirán labores de pintura, electricidad, fontanería, climatización, accesibilidad, pavimentación, sustitución de mobiliario, mejora de zonas verdes y reparación de los desperfectos ocasionados por las lluvias registradas durante el invierno.

El plan alcanzará a la práctica totalidad de los centros educativos del municipio, entre ellos los colegios Guadalquivir, La Unión, La Paz, Maestro Antonio Rodríguez, Nuestra Señora de Patrocinio, Blanca de los Ríos, Pepe González y Júpiter, además del Centro de Adultos Cerro Macareno y el Conservatorio Elemental de Música Miguel Hernández.

La mayoría de las intervenciones serán ejecutadas por el personal municipal de Servicios Generales, aunque determinadas actuaciones específicas se contratarán a empresas especializadas.