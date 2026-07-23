La Rinconada (Sevilla) inicia el camino para convertirse en Ciudad Europea del Deporte en 2028

El alcalde de la Rinconada, Javier Fernández, saludando a niños en un evento deportivo - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada ha aprobado por unanimidad la candidatura del municipio para optar al reconocimiento de Ciudad Europea del Deporte 2028, una distinción concedida por ACES Europe a aquellas ciudades que destacan por su compromiso con la promoción del deporte, los hábitos de vida saludables y la participación ciudadana.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, con este acuerdo arranca oficialmente un proyecto que pretende reconocer la "apuesta continuada" por las instalaciones deportivas, el apoyo al deporte base, la capacidad para organizar grandes eventos, el crecimiento de los clubes y la implicación de miles de vecinos y vecinas han convertido al municipio en uno de los referentes deportivos de Andalucía.

De esta manera, la administración pretende dar visibilidad al trabajo realizado durante años por clubes, deportistas, entidades, personal técnico, voluntariado y administraciones. Un esfuerzo conjunto que ha permitido consolidar una amplia red de instalaciones, un equipo de entrenadores y monitores altamente cualificados, una intensa actividad deportiva durante todo el año y un modelo basado en la igualdad de oportunidades, la inclusión y la práctica deportiva para todas las edades.

Al hilo, La Rinconada aspira a sumarse a otras ciudades andaluzas que ya han recibido esta distinción, como Córdoba (2014), Antequera (2018) o Granada (2021). Además, Málaga fue reconocida como Capital Europea del Deporte en 2020, situando a Andalucía como uno de los territorios con mayor protagonismo dentro de la red impulsada por ACES Europe. Estas experiencias han demostrado que este reconocimiento contribuye a "reforzar la proyección de las ciudades, impulsar nuevos proyectos deportivos y atraer eventos que generan actividad económica y social".

Asimismo, la aprobación de la candidatura marca el inicio de un proceso que continuará durante los próximos meses con la ejecución de distintas acciones de promoción y la visita de la comisión evaluadora de ACES Europe, encargada de valorar aspectos como las instalaciones, la oferta deportiva, la participación ciudadana o las políticas municipales en materia de deporte.