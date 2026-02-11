El río Guadalquivir continúa descendiendo en Sevilla, solo el embalse de Torre del Águila está en nivel rojo

Imágenes del desbordamiento durante visita el Palmar de Troya la situación en el terreno tras el paso de las borrascas. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El caudal del río Guadalquivir continúa descendiendo en la provincia de Sevilla tras los efectos del temporal. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se encuentra en nivel amarillo en la capital y en naranja en Lora del Río. Actualmente, solo se encuentra en nivel rojo el embalse de Torre del Águila.

El Ayuntamiento de Lora del Río ha señalado que la cota se encuentra a 31,96 metros por encima del nivel del mar. El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha indicado que "probablemente al final del día d se pueda bajar la emergencia de nivel 1 a nivel 0".

"Los vecinos vuelven esta noche a sus casas, aunque por ahora se les va a seguir manteniendo la comida porque aún tienen problemas con la electricidad y desorden en las zonas comunes y cocina", ha asegurado el primer edil en referencia a los 50 vecinos de la zona de El Calerín.

En la provincia continúan desalojadas 36 personas de una residencia en Tocina, 15 en Cantillana y 4 en El Palmar de Troya, según ha señalado la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Cantillana ha rebajado el Plan Territoria de Emergencia Local a fase de Preemergencia. Además, se ha procedido a la limpieza de las vías públicas afectadas, "avanzando de forma progresiva en la recuperación de la normalidad".

"La situación hidrológica se mantiene estable, con seguimiento activo por parte de los servicios municipales y los organismos competentes. No obstante, se continuará con la vigilancia preventiva ante cualquier posible cambio", ha señalado el Consistorio en una publicación en redes sociales.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla ha desactivado en la mañana de este miércoles el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad tras el paso del temporal. Asimismo, se ha procedido a la reapertura de las compuertas de la Vega de Triana.