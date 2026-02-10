El río Guadalquivir, en puntos de la Vega, y dos embalses de la provincia de Sevilla siguen en nivel rojo

Situación del río Genil en Écija (Sevilla) - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que este martes continúa en nivel rojo el río Guadalquivir a su paso por "tramos fundamentales de la comarca de la Vega del Guadalquivir".

Asimismo, se mantiene en nivel rojo el río Huesna a su paso por Villanueva del Río y Minas (Sevilla) y los embalses de Torre del Águila y Peñaflo, según ha informado en una declaración a los medios recogida por Europa Press.

Toscano ha asegurado que la situación "es mucho más favorable" aunque ha indicado que se están produciendo incidencias en los medios de transporte con 14 carreteras de la provincia con afecciones y problemas en la línea C1 de Cercanías que "solo puede transitar entre los Rosales y Las Cabezas de San Juan por problemas en el resto de estaciones de cabecera". También ha habido incidencias en las líneas C3 y C5.

En esta línea, el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, se ha puesto en contacto con responsables del núcleo de Renfe Cercanías en Sevilla para pedir el restablecimiento del servicio hasta la estación de Lora del Río, que utilizan más de 2.000 vecinos.

Sobre el papel del Gobierno central, Toscano ha destacado que el ejecutivo "está reaccionando de manera inmediata ante esta situación de alta gravedad".

EL RÍO GENIL A TRES METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

El Ayuntamiento de Écija (Sevilla) ha señalado que el nivel del río Genil ha descendido a 3,04 metros sobre el nivel del mar, lo que "acerca a la desactivación del plan de emergencia". Desde el domingo, los vecinos desalojados en Isla del Vicario han podido regresar a sus hogares.

También han vuelto a sus casas unos 15 vecinos de El Palmar de Troya tras retirarse el agua de los caminos de dos parcelas del municipio, pese a ello, cuatro personas siguen fuera de sus hogares en la localidad.

Según el último balance de la Diputación, seis vías de la red provincial permanecen cortadas. En es el caso de la VIA 149 (entre la SE-6101 y Peñaflor) Zona 21, la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), la VIA 453 (de Pruna a la A-363) indefinidamente por daños importantes, la VIA 225, (que va de Marchena hacia la A4), la SE-5202 (de Arahal a Marchena) y la carretera SE-3206 (en Dos Hermanas, entre Polígonos La Isla y Megapark), por trabajos de diagnóstico tras inundación de gran magnitud.

En la provincia se mantienen sin clases: el CEIP Andalucía 'Francisco Soria' de Algámitas, el IES Virgen del Rosario de Benacazón; la Escuela Infantil La Milagrosa y Nuestra Señora de Valme, ambas de Dos Hermanas; el CEIP El Valle de Écija, el Peña Luega de El Castillo de las Guardas y el CEIP Alpesa de Villaverde del Río y Minas.