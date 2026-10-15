Roban en la casa de Antony del Betis durante el encuentro de este miércoles contra el Oporto

Antony, jugador del Betis. Archivo. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación después de que el delantero del Real Betis Antony dos Santos denunciara un robo en su domicilio coincidiendo precisamente con la disputa del partido entre el conjunto y el Oporto, celebrado este miércoles, 14 de octubre.

"Quiero compartir una situación muy triste e indignante. Una noche que prometía ser brillante terminó convirtiéndose en una noche de rabia, tristeza y frustración", ha expresado el futbolista en un comunicado publicado en sus redes sociales y consultado por Europa Press.

Así las cosas, el deportista ha manifestado su deseo de recuperar los objetos sustraídos, aunque no ha precisado de cuáles se tratan. Pese a la sensación de "rabia e inseguridad" que le ha provocado lo sucedido, ha subrayado que, a su juicio, "no existe bien en el mundo que valga más que la vida, la tranquilidad y el bienestar" de su familia.

"Queda la certeza de que nuestra mayor riqueza nunca ha estado en las cosas materiales que teníamos dentro de casa, sino en las personas que hacen de ella un verdadero hogar", ha apostillado.

Tras un partido con el que los de Pellegrini regresaron 21 años después a la Champions en casa con un trepidante 3-2 que sigue su racha, Antony dos Santos ha expresado que su mayor logro "nunca ha sido" aquello que pudo comprar, sino "la familia" que permanece a su lado. "Por ello volvería a empezar de cero y lo reconstruiría todo las veces que hiciera falta", ha concluido.