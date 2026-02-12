La Roda (Sevilla) protagoniza una etapa de la 72 Ruta del Sol:"Es una ventana promocional, llegamos a 180 países"

Presentación en el marco de la 72 Ruta del Sol. En Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Roda (Sevilla) ha participado este jueves, 12 de enero, en una cita en la que el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha dado a conocer los detalles de la etapa de la 72 Ruta del Sol que se vivirá el próximo 22 de febrero y que tiene como protagonista a la provincia de Sevilla y, concretamente, al municipio rodeño. Durante la jornada se ha subrayado la "importancia" del evento, dado que se sitúa como una "ventana promocional para todas las poblaciones de cada etapa", al contar con espectadores de 180 países.

Así ha informado la institución provincial en una nota, al tiempo que ha asegurado que Fernández ha coincidido con sus interlocutores en "la importancia de un evento deportivo de estas características, con proyección en 180 países, para posicionar en el mapa a La Roda de Andalucía y, en general, a toda la provincia de Sevilla".

En la jornada han sido recibidos también el director general de la Vuelta Ciclista a Andalucía y presidente de Deporinter, Joaquín Cuevas; el alcalde de la localidad sevillana de La Roda de Andalucía, Juan José Carnerero, y el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández.

Por su parte, Cuevas ha expresado su satisfacción "por estar en La Roda de Andalucía y por incluir en la Vuelta a la provincia de Sevilla, la quinta ya que forma parte de este evento. Y no hay mejor forma de hacerlo que desde este centro neurálgico de Andalucía, que es La Roda".

"Obviamente tendrá un grandísimo impacto porque con la Vuelta Ciclista a Andalucía entramos en 140 millones de hogares, entramos en 180 países y creo que es importante como esa ventana promocional para todas las poblaciones que tocamos en cada etapa", ha añadido.

Carnerero, por otro lado, ha incidido en el "orgullo" que supone que "una vuelta con este prestigio, con los mejores corredores del mundo se sitúe en el centro de Andalucía".

La 72 edición de la Ruta del Sol - Vuelta Ciclista a Andalucía reunirá, según la Diputación, a algunas de las principales figuras del pelotón internacional, contará con cinco etapas y un recorrido exigente y acogerá a 17 equipos confirmados "de primer nivel y ciclistas de talla mundial".