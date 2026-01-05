Los roscones solidarios del Obrador La Peña cumplen 4 años consecutivos en colaboración con el Ateneo de Sevilla

Detalle de la fabricación de los roscones de Reyes, a 3 de enero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los obradores y confiterías trabajan a contrarreloj en la fabricación de los Roscos de Reyes. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La relación entre el Obrador Artesanal La Peña, ubicado en el barrio de San Lorenzo, y el Ateneo hispalense se remonta a 2023 a través de un rediseño de la caja de los roscones. Por esta razón casual, los hermanos Chávez, que regentan este obrador situado en la plaza homónima del barrio, han explicado en declaraciones a Europa Press que fue el 'leitmotiv' de su relación con fines solidarios con la institución sevillana.

"Nuestro compromiso era que si nos dejaban utilizar el cartel, nosotros entregamos 150 roscones de Reyes para que ellos los distribuyeran a través de su obra social", ha indicado Cristina Chávez. De ahí nació una tradición que ha vuelto a replicarse en la campaña de roscones de Reyes de 2025-2026 con éxito.

Asimismo, Chávez ha considerado que la figura de la clienta del Obrador Artesanal La Peña, vecina del citado barrio hispalense y autora del cartel de la Cabalgata de los Reyes Magos 2023, Teresa Guzmán, ha sido clave para formalizar esta relación solidaria entre el obrador y el Ateneo de Sevilla.

"Teresa Guzmán, que es amiga y vecina de aquí del barrio de San Lorenzo, nos comunica que la habían cogido para realizar el cartel de la cabalgata", ha apuntado Chávez, que ha señalado que gracias a la artista se pusieron en contacto con el Ateneo "pensando en esa posibilidad".

Este vínculo solidario entre el Obrador Artesanal La Peña y el Ateneo hispalense se ha vuelto a refrendar en esta víspera de Reyes Magos en la capital andaluza, en una acción que ya se ha convertido en tradición y que, para los hermanos Chávez, supone un orgullo.

"Desde esa primera vez la colaboración se ha ido consolidando y hemos tenido la fortuna de continuar participando ya todos los años en estas iniciativas solidarias", ha apostillado Chávez.

ACCIÓN ESPECIAL 'BOLITA DE REYES'

Por otro lado, Chávez ha precisado que otra de las acciones que se han convertido en costumbre es la degustación especial de, en palabras de Chávez, "lo que nosotros llamamos Bolita de Reyes".

"Algo que también hacemos todos los años es que, para celebrarlo, después de Fin de Año y antes de los Reyes Magos, quedamos con las personas del Ateneo que quieran venir y hacemos una degustación de lo que nosotros llamamos Bolita de Reyes", ha explicado.

En concreto, este producto, acompañado "de una copita de champán", está relleno de los sabores que tienen en el Obrador Artesanal La Peña, y se ofrece en un momento "súper entrañable" y en familia que les ha servido para conocer las impresiones de los vecinos acerca de sus productos.

"Lo pasamos muy bien y de esa manera podemos saber si variamos la masa del roscón y podemos dar a conocer nuevos rellenos", ha finalizado acerca de un evento que "tanto los miembros del Ateneo como nuestros amigos, los vecinos de aquí, están deseando que venga".