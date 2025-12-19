La ROSS celebra su tradicional concierto de Navidad los días 22 y 23 de diciembre en el Maestranza

Concierto extraordinario de Navidad de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. - ROSS

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha confirmado la celebración de su tradicional concierto extraordinario de Navidad para los días 22 y 23 de diciembre en el Teatro de la Maestranza. Cada día, habrá doble sesión a las 17,00 y a las 19,00 horas.

El programa del Concierto de Navidad de la ROSS propone un recorrido por algunos de los villancicos y canciones navideñas más populares y reconocibles, combinando tradición y espíritu festivo. No faltarán clásicos internacionales como Winter Wonderland, Blanca Navidad o Villancico de las campanas, junto a títulos imprescindibles del repertorio navideño como Adeste Fideles, Noche de paz o Navidad, Navidad, según ha indicado en una nota.

El repertorio también tendrá villancicos populares muy arraigados en la tradición española y latinoamericana, como 'Campana sobre campana', 'El burrito sabanero', 'Peces en el río' o 'La marimorena', en un programa pensado para compartir en familia y celebrar la Navidad desde la música.

Vladimir Dmitrienco será el concertino-director de este concierto que contará con la colaboración de la Escolanía de la Asociación Acordes y de la Escolanía Domus Carmina, que aportarán un especial protagonismo vocal al programa.

Las últimas entradas para los cuatro conciertos extraordinarios de Navidad de la ROSS se encuentran aún a la venta, pudiendose adquirir a través de la web oficial.