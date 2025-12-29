La ROSS da la bienvenida al 2026 en Sevilla con un repertorio festivo en su tradicional Concierto de Año Nuevo

Músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en una foto de archivo. - ROSS

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) celebrará la llegada del 2026 con su tradicional concierto de Año Nuevo, que tendrá lugar los días 3 de enero, a las 20,00 horas, y 4 de enero, a las 19,00 horas, en el Teatro de la Maestranza.

Bajo la dirección de Lucas Macías, el programa propone un recorrido por algunas de las páginas más populares y luminosas del repertorio sinfónico, "combinando el espíritu festivo vienés con grandes momentos de la ópera y el ballet", informa la Sinfónica en un comunicado.

La soprano Chen Reiss, artista residente de la temporada, se hará cargo junto a la ROSS de un programa que combina virtuosismo, lirismo y el espíritu festivo propio de estas fiestas. El programa se abre con la célebre 'Obertura de La gazza ladra', de Gioachino Rossini, "una de las páginas más reconocibles del compositor italiano y una invitación a la celebración, que marca desde el inicio el tono alegre y expansivo del programa".

A continuación, la soprano interpretará el motete 'Exsultate, jubilate' de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra de "gran virtuosismo vocal" que refleja "el optimismo característico del joven Mozart". El programa continúa con el célebre 'Vals de las flores de El Cascanueces', de Piotr Ilich Chaikovski.

"Con su delicada orquestación y su elegante melodía, esta obra transporta al oyente a un universo de fantasía, inseparable de la magia de las fiestas navideñas", añade el comunicado de la Sinfónica.

Por su parte, 'La 'Danza húngara número 5', de Johannes Brahms, aporta al concierto "un marcado carácter rítmico y popular". Inspirada en melodías tradicionales, esta pieza es una de las más conocidas del compositor alemán y destaca "por su energía, sus contrastes y su vitalidad".

El corazón del programa está dedicado a la "inconfundible tradición vienesa de la familia Strauss, un emblema musical de los conciertos de Año Nuevo". A través de tres obras "llenas de brillo, elegancia y vitalidad rítmica", la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se adentra en "el universo festivo del vals y la opereta", que marcan el tono del concierto.

Así, se interpretarán las obras 'Eljen a Magyar!, Op. 332', de Johann Strauss II, 'las Czardas de El Murciélago', de Johann Strauss, y 'Vida de artista, Op. 316', de Johann Strauss II. A continuación, la soprano Chen Reiss regresará al escenario para interpretar 'Meine Lippen de Giuditta', de Franz Lehár, una de las arias más célebres del repertorio de opereta.

Como "colofón" al concierto, el público podrá disfrutar del más famoso y querido vals de todos los tiempos, 'El Danubio azul' de Strauss, símbolo universal del Concierto de Año Nuevo.

Con el Concierto de Año Nuevo el día 3 y 4 de enero, la ROSS pone fin a su programación navideña y arranca un 2026 que viene repleto de citas para los próximos meses. Debido a la gran afluencia de personas que se concentran en el centro de Sevilla en estas fechas, se recomienda llegar con tiempo a la función de Año Nuevo, ya que una vez iniciado el concierto, solo se podrá acceder tras la primera pieza.