La ROSS interpretará en directo la música de la película 'Carmen', de Lubitsh, durante el Festival de Cine de Sevilla

Integrantes de la Orquesta Sinfónica de Sevilla en uno de los conciertos. - ROSS

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrecerá el día 12 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Teatro de la Maestranza, una "experiencia cinematográfica y musical" con la proyección de 'Carmen', de Ernst Lubitsch, en formato ARTE Cine Concert, que une la la película con la interpretación en directo de una nueva partitura original compuesta por Tobías Schwencke.

Esta nueva obra, auspiciada por la cadena europea ARTE, ha sido especialmente creada para acompañar la película de Lubitsch y ha sido grabada para su futura emisión por dicho canal, informa el Teatro en una nota de prensa. En este sentido, la ROSS estará bajo la dirección del maestro Nacho de Paz, especialista en repertorio contemporáneo y en sincronización audiovisual con orquesta.

El proyecto constituye una coproducción de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Teatro de la Maestranza, en colaboración con el Festival de Cine de Sevilla, y se integra en el ciclo 'Feeling Ross', una línea de programación "que refuerza el compromiso de la Sinfónica con la innovación, el diálogo entre las artes y la difusión de nuevas experiencias sonoras".

La ROSS y el Teatro de la Maestranza invitan al público a disfrutar de una experiencia cinematográfica "de alta fidelidad", donde la interpretación orquestal en vivo "se sincroniza con la imagen cinematográfica para ofrecer una percepción única del relato".

"Ni el mejor sistema de sonido doméstico ni la más avanzada sala de cine pueden reproducir la intensidad y el realismo de una interpretación sinfónica en directo, que transforma la proyección en un acontecimiento artístico colectivo, en el que la orquesta se convierte en coprotagonista de la historia".

Previamente al concierto, a las 18,00 horas, se celebrará en la Sala de Prensa del Teatro de la Maestranza una charla que contará con la participación del director Nacho de Paz y el compositor Tobías Schwencke, quienes compartirán con el público las claves artísticas y musicales de esta nueva creación.

El acceso será gratuito hasta completar aforo, presentando la entrada del concierto, y se realizará por la Recepción del Teatro de la Maestranza.