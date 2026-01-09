La ROSS ofrece el quinto concierto del programa de Cámara interpretado por un sexteto para piano y vientos en Sevilla

Imagen de los cinco profesores de la ROSS junto a la pianista invitada Auxiliadora Gil. - REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrece el quinto concierto del programa de Cámara el próximo domingo 11 de enero de 2026, a las 12,00 horas, en el Espacio Turina. Bajo el título 'Ars Gallica et Breton', el programa propone un recorrido por la música de cámara de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, con obras de Tomás Bretón, Vincent d'Indy y Francis Poulenc, interpretadas por un sexteto para piano y vientos compuesto por cinco profesores de la ROSS junto a la pianista invitada Auxiliadora Gil.

Así lo ha anunciado la entidad en una nota, donde ha señalado que el concierto se abre con el Sexteto para piano y vientos (1910) de Tomás Bretón, una de las figuras fundamentales del nacionalismo musical español. Según ha explicado, esta obra refleja el interés del compositor por las formas camerísticas y por el equilibrio entre tradición académica y lenguaje personal.

El sexteto destaca por su forma clara y equilibrada, con una escritura cuidada para cada instrumento. Asimismo, la ROSS ha apuntado que la obra pone especial énfasis en el diálogo entre el piano y los instrumentos de viento, y presenta melodías bien construidas que reflejan la madurez artística de Tomás Bretón en sus últimos años.

A continuación se interpreta Sarabande et menuet, Op.72 (1918) de Vincent d'Indy, una obra de carácter neoclásico que rinde homenaje a las danzas barrocas desde una sensibilidad moderna. Dividida en tres movimientos --Allegro moderato, Andante moderato y Allegro ma non troppo--, la partitura obra se caracteriza por su equilibrio y sencillez expresiva, así como por su atención al color instrumental.

El programa culmina con el Sexteto, Op.100 (1933) de Francis Poulenc, una de las obras más celebradas del repertorio camerístico del siglo XX. De marcado carácter lúdico y espíritu parisino, el sexteto alterna momentos de brillante virtuosismo con pasajes de lirismo íntimo y humor desenfadado.

Sus tres movimientos --Allegro vivace, Divertissement: Andantino y Finale: Prestissimo-- muestran la personalidad de Poulenc, combinando frescura melódica, contrastes rítmicos y una escritura instrumental de gran exigencia y teatralidad.

Los intérpretes de este concierto son los profesores de la ROSS Juan Ronda Molina (flauta), Sarah Roper (oboe), Miguel Domínguez Infante (clarinete), Javier Aragó Muñoz (fagot) y Joaquín Morillo Rico (trompa), y la pianista invitada Auxiliadora Gil.