La ROSS reúne en Sevilla "grandes relatos sinfónicos" bajo la batuta de Györiványi Ráth y el pianista Pérez Floristán

El director húngaro Györiványi Ráth. - ROSS

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El destino, el heroísmo y la fuerza de la gran tradición sinfónica protagonizan el octavo concierto de abono de Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), los días 19 y 20 de febrero, a las 20.00 horas, en el Teatro de la Maestranza, bajo la batuta del maestro húngaro György Györiványi Ráth y con el pianista sevillano Juan Pérez Floristán como solista, quien siempre es recibido con entusiasmo por el público de su ciudad.

Györiványi Ráth, principal director invitado de la ROSS durante tres temporadas desde la pasada, se pone al frente de este programa que propone un intenso recorrido por algunas de las páginas más representativas del sinfonismo europeo, informa la Sinfónica en un comunicado.

Ráth se ha consolidado como una figura clave en la trayectoria reciente de la orquesta sevillana, contribuyendo de manera decisiva a su desarrollo artístico y manteniendo una estrecha y excelente relación con su plantilla.

Con el nombre de 'Héroe y destino', el programa se abrirá con la 'Obertura Egmont, Op. 84' de Ludwig van Beethoven, obra inspirada en el drama de Goethe que narra la lucha del conde de Egmont contra la opresión. "Beethoven condensa en esta obertura un poderoso discurso dramático que transita desde la oscuridad inicial hacia un final luminoso, símbolo de la victoria de la libertad y del heroísmo individual frente al destino".

A continuación, el pianista Juan Pérez Floristán interpretará el 'Concierto para piano número 2 en Sol mayor, BB101' de Béla Bartók, una de las partituras más exigentes del repertorio del siglo XX. "La obra combina una extraordinaria complejidad rítmica, un brillante virtuosismo solista y una innovadora paleta tímbrica, estableciendo un intenso diálogo entre piano y orquesta que resalta el carácter percusivo del instrumento y la riqueza de la escritura orquestal bartokiana".

El concierto se cerrará con la 'Sinfonía número 5 en Mi menor, Op. 64' de Piotr Ilich Chaikovski, una de las composiciones más célebres del repertorio sinfónico romántico. Construida en torno a la idea del destino como fuerza inevitable, la obra recorre un intenso viaje emocional que evoluciona desde la inquietud inicial hasta un final de carácter triunfal, desplegando algunas de las páginas orquestales más expresivas y reconocibles del compositor ruso.