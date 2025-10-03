Ryanair programa 50 rutas en invierno desde Sevilla y refuerza su presencia en Polonia con Breslavia y Varsovia

Archivo - Pasajeros de un vuelo de Ryanair suben a bordo de un avión estacionado en el aeropuerto de Sevilla. - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha programado para esta temporada de invierno 50 rutas desde Sevilla, entre las que se incluyen Varsovia y Breslavia, ambas en Polonia y con dos frecuencias semanales.

La aerolínea de bandera irlandesa también añade vuelos adicionales a rutas populares como Turín y Treviso (Italia), Rabat (Marruecos), Oporto (Portugal) y Mánchester (Reino Unido), entre otras, "lo que proporcionará a los ciudadanos y visitantes de Sevilla más opciones y conexiones regulares con las tarifas más bajas de Europa", informa en un comunicado.

La programación de Ryanair para la temporada de invierno 2025/2026 se desarrollará en gran medida con los seis aviones de la aerolínea basados en Sevilla. Esto se traduce en una inversión de 600 millones de dólares, el apoyo a más de 3.100 puestos de trabajo locales y el impulso del turismo durante todo el año en Sevilla, destaca la compañía.

Ryanair ha señalado al respecto que la incorporación de nuevas rutas y frecuencias en el aeropuerto de Sevilla para esta temporada de invierno, se llevará a cabo pese a que "se ha visto obligada a recortar un millón de plazas en su programación general debido al excesivo aumento del 6,6% en las tasas de AENA".

La programación completa de Ryanair para la temporada de invierno de 2025/2026 ya está disponible para reservar en 'Ryanair.com', con vuelos desde y hacia Sevilla disponibles a partir de 24,99 euros y para viajar hasta finales de marzo de 2026.