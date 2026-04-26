El sábado de Feria se salda con nueve detenidos, cinco de ellos por delitos de tráfico

Archivo - Presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha precisado que durante el sábado de Feria se han instruido diez diligencias, que se han saldado con cuatro detenidos, además de cinco denuncias por infracciones de tráfico. Entre los hechos registrados destaca una presunta agresión sexual durante la cual cuatro agentes resultaron heridos en el momento de proceder al arresto del sospechoso.

Según ha informado el Consistorio en el balance municipal de la jornada del sábado de Feria, los detenidos han sido uno por agresión sexual, uno por atentado a agentes de la autoridad y uno por robo, a los que se suman otros cinco arrestos por infracciones de tráfico.

En relación con la detención por presunta agresión sexual, esta se produjo a las 3,40 horas, momento en el que cuatro agentes de la Policía Local resultaron heridos en la calle Gitanillo de Triana del Real durante la intervención.

Asimismo, en torno a las 7,50 horas se produjo otra detención por atentado a agentes de la autoridad en la avenida de la Flota de Indias. El detenido se encontraba irrumpiendo en la calzada, generando un grave riesgo para su integridad y la seguridad del tráfico y al ser requerido por los agentes, reaccionó de forma violenta.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha señalado que todas las casetas municipales cumplieron con el horario establecido. No obstante, se formularon denuncias por incumplimiento en dos casetas, se procedió al desalojo de otras tres y se intervino también en una atracción situada en la calle del Infierno.