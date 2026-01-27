La Sala Atín Aya de Sevilla inaugura una muestra de Norberto Gil, "una reflexión pictórica sobre habitar los espacios"

La delegada de Turismo, Angie Moreno, asiste en la Sala Atín Aya a la inauguración de una exposición de Norberto Gil. - AYTO.DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, inaugura el 28 de enero de 2026 la exposición 'En el limbo. Arquitectura en espera', del artista sevillano Norberto Gil, que podrá visitarse hasta el 3 de mayo de 2026 en la Sala Atín Aya.

La muestra se sitúa en la línea de investigación que Norberto Gil ha desarrollado en los últimos años en torno a la arquitectura como "experiencia sensible y emocional", entendida no sólo como construcción física, "sino como espacio habitado, recordado e imaginado", informa el Consistorio en una nota de prensa.

"Su trabajo se construye en la intersección entre luz, geometría y arquitectura, donde la retícula y la cuadrícula organizan las composiciones y estructuran un equilibrio entre orden y percepción sensorial".

En estas obras, elementos como la casa, la cabaña o la ventana funcionan como "metáforas del habitar. No son simples representaciones arquitectónicas, sino símbolos de refugio, memoria e identidad. La ventana, motivo recurrente, articula la dualidad entre interior y exterior, entre lo íntimo y lo abierto, invitando al espectador a reflexionar sobre los espacios que habita tanto física como emocionalmente".

De este modo, el uso del color adquiere un "papel estructural" en la obra de Gil. A través de campos cromáticos planos e intensos, el artista "transforma la rigidez geométrica de la arquitectura en un espacio accesible y profundamente humano. La luz, modulada de forma artificial y consciente, genera atmósferas que oscilan entre la cercanía y la abstracción, entre lo visible y lo intuido".

Al respecto, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que esta exposición "nos habla de una Sevilla que piensa la arquitectura y el arte desde la reflexión y la sensibilidad. Norberto Gil nos invita a mirar los espacios no solo como lugares físicos, sino como contenedores de memoria, emoción y posibilidad".

Asimismo, la edil ha añadido que la Sala Atín Aya se consolida como un "espacio de referencia" para la creación contemporánea, "acogiendo proyectos que dialogan con la ciudad, su patrimonio y los grandes debates culturales de nuestro tiempo".

Norberto Gil (Sevilla, 1975) es licenciado y doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y pertenece a una destacada generación de artistas sevillanos. La arquitectura ocupa un lugar central en toda su creación, "representada a través de juegos de luces y sombras y campos de color intensos que delimitan formas arquitectónicas con una fuerte carga conceptual".

Ha realizado una veintena de exposiciones individuales, entre las que destacan 'Cuatro casas y un árbol' (CAC Málaga, 2023), 'La casa de los días mejores' (COAS, 2021), 'La casa de los Eames' (MAD Antequera, 2019) o 'Le Cabanon' (Galería Birimbao, 2017). Su obra ha sido reconocida con numerosos premios, como el Premio BMW de Pintura, y forma parte de importantes colecciones públicas y privadas.