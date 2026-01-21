Salen a la venta las entradas del concierto de la Orquesta del Festival de Bayreuth en el Maestranza de Sevilla

Archivo - Concierto en el Festival de Bayreuth en Baviera (Alemania) - Karl-Josef Hildenbrand/dpa - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza ha anunciado la salida a la venta de las entradas para el Concierto Extraordinario de la Orquesta del Festival de Bayreuth, que inaugurará oficialmente la temporada 26/27 del teatro sevillano, el miércoles 2 de septiembre de 2026.

El Maestranza es uno de los espacios elegidos para la primera gira que la Orquesta del Festival de Bayreuth realizará con motivo del 150 aniversario del Festival.

Bajo la dirección del granadino Pablo Heras-Casado, la orquesta contará con un elenco de solistas de primer nivel internacional -Catherine Foster, Klaus Florian Vogt y Nicholas Brownlee- para interpretar una selección de 'El anillo del nibelungo' de Richard Wagner, en un programa concebido especialmente para esta gira conmemorativa, según ha indicado el Teatro en una nota.

La venta de entradas está abierta del 26 de enero al 8 de febrero de 2026 (ambos inclusive) para los abonados del ciclo de Ópera del Teatro de la Maestranza. Los abonados podrán acceder a una venta preferente, con la posibilidad de adquirir una entrada por abono a precios especiales, que oscilarán entre 80 euros (Paraíso D) y 175 euros (Patio A).

A partir del 9 de febrero de 2026, se abrirá la venta al público general, con precios que irán desde 90 euro (Paraíso D) hasta 195 euro (Patio A).

La gira de la Orquesta del Festival de Bayreuth fue presentada oficialmente el pasado 3 de octubre en el Castillo de Peralada y dará comienzo el 29 de agosto de 2026 en el Palau de la Música Catalana, coincidiendo con la clausura del 40º aniversario del Festival Perelada.

Tras su paso por el Festival Internacional de Santander (31 de agosto), la formación llegará al Teatro de la Maestranza el 2 de septiembre, para continuar posteriormente en el Teatro Real (3 de septiembre) y el Palau de la Música de Valencia (6 de septiembre).