Salud confirma la primera agresión a un médico de familia este año en Sevilla ocurrida en El Porvenir

Archivo - Concentración de sanitarios en protesta de agresiones a facultativos, en foto de archivo. - SMA - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha lamentado este viernes una agresión con amenazas, insultos y coacciones a un médico de familia en el Centro de Salud 'El Porvenir' de la capital durante la mañana del pasado jueves 8 de enero. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han condenado y lamentado esta nueva agresión.

Según ha indicado el sindicato en una nota, el profesional se encontraba pasando consulta cuando le fue asignada una cita de urgencias de medicina de familia. La presunta agresora "coaccionó al médico sanitario para que se le anule la prescripción activa en receta electrónica de un estupefaciente y se le vuelva a activar, argumentando que ha tomado más tratamiento del pautado y ya no tiene tratamiento".

Al respecto, el médico de familia comprobó que la próxima dispensación era en 48 horas y que tenía otros mórficos activos en la farmacia, "por lo que su criterio y el de la dirección médica difería con la coacción de la paciente, quien se mostró cada vez más agresiva y nerviosa, amenazando con no abandonar la consulta y avisar a familiares y abogados para tomar represalias".

El Sindicado ha señalado que el agredido "se vió obligado" a llamar a la Policía Nacional, que acudió al Centro de Salud y toma los datos pertinentes; "mientras que la presunta agresora comenzó a vociferar insultos hacia los profesionales en una llamada telefónica a otra persona".

Tras proceder la Policía Nacional a retirar a la agresora del Centro de Salud, el médico de familia "no pudo continuar con su trabajo por el estrés provocado, tramitando el CATI y el informe de asistencia urgente a otro compañero".

El Sindicado ha señalado que el agredido ha anunciado que "presentará denuncia ante esta agresión con insultos, amenazas y coacciones". Según el SMS, el Centro de Salud 'El Porvenir' "no existe personal de seguridad".

Desde el Sindicato Médico de Sevilla han expresado la "rotunda condena" por la agresión sufrida por la compañera e instan a las autoridades sanitarias a que doten de medidas de seguridad a los centros de salud para evitar este tipo de situaciones.

El Gobierno andaluz ha recordado que, en el marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, están a disposición de los profesionales del SAS víctimas de agresiones diversos instrumentos que van desde el asesoramiento legal al apoyo psicológico, además de dar igualmente cobertura a la asistencia sanitaria que precisen.

La Junta ha indicado que el Gobierno andaluz dio "un paso más" en su lucha contra las agresiones con la aprobación del decreto para la creación del Observatorio de Agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SPPA), que echó a andar a principios de noviembre.