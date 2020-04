Sánchez Gordillo asegura que el contagiado de Marinaleda (Sevilla) "no reside" en el pueblo

MARINALEDA (SEVILLA), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ante los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía respecto a la incidencia de la pandemia de coronavirus Covid-19 en cada uno de los municipios de la región, que reflejan un contagio confirmado con relación a Marinaleda (Sevilla), mientras el Ayuntamiento de dicha localidad no tenía constancia de ningún caso, el alcalde del municipio, Manuel Sánchez Gordillo, ha precisado que se trata de una persona empadronada en la localidad pero que "no reside" en la misma y que incluso ha enfermado y seguido cuarentena "en otra provincia".

En un comunicado recogido por Europa Press, el veterano Juan Manuel Sánchez Gordillo (Colectivo Unidad de los Trabajadores, CUT), quien gobierna ininterrumpidamente la localidad desde 1979, ha explicado que el caso de contagio confirmado de Covid-19 detectado con relación a Marinaleda corresponde a una persona empadronada en el municipio pero que reside "en otra provincia, donde ha enfermado y donde ha seguido la cuarentena".

Así, el alcalde indica que esta persona "no ha estado en la localidad" y, además, a día de hoy ya "ha dado negativo" en la prueba de diagnóstico" de Covid-19.

"El Ayuntamiento no ha hecho público este positivo por cuanto en ningún momento, desde el Área Sanitaria, se ha puesto esta circunstancia en conocimiento de la corporación, por no residir en Marinaleda y no llevarse el control desde el hospital" al que está adscrito el municipio, precisa Sánchez Gordillo, cuyo Consistorio no contabilizaba hasta ahora ningún contagio con relación al municipio.

Dado el caso, ha llamado "a la calma, pues se trata de una persona empadronada y no residente en la localidad y no existe el riesgo de contagio en relación a este positivo".