Sánchez, en un reconocimiento a Toscano: "Hoy no estaría aquí si no hubiera tenido tu respaldo incondicional"

DOS HERMANAS (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asistido este lunes en Dos Hermanas (Sevilla) a un acto de reconocimiento al exalcalde de la ciudad el socialista Francisco Toscano, al que ha trasladado que quizá hoy no ocuparía las responsabilidades que ostenta si no hubiera contado con su "respaldo incondicional".

Sánchez se ha referido al apoyo que siempre tuvo de Toscano para liderar el PSOE, incluso en los momentos más difíciles. De hecho, en enero de 2017, Pedro Sánchez eligió el Lago de la Vida del municipio, gran bastión socialista, para anunciar que se presentaría a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE, tras su dimisión el 1 de octubre de 2016 después de un convulso Comité Federal que vino marcado por su oposición a que el grupo parlamentario socialista se abstuviera para facilitar la investidura de Mariano Rajoy (PP) como presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez ha sido el último en intervenir en este acto, en el que él y el actual alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, han entregado a Francisco Toscano --al que todos han llamado por su nombre más conocido, Kiko-- la Medalla de Oro de la Ciudad y el título de Hijo Adoptivo. En el homenaje también han intervenido el propio Toscano, Rodríguez y María Isabel Toscano, hija del exalcalde. Ha contado con la asistencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y del expresidente de la Junta Manuel Chaves, entre otros. El acto ha sido conducido por el humorista, presentador y actor Manu Sánchez, que es de Dos Hermanas.

"No es un secreto para nadie que quizá yo hoy no estaría aquí si no hubiera tenido tu respaldo incondicional hasta en los peores momentos", ha trasladado Sánchez a Toscano, a quien ha definido como un maestro y un amigo. "En esa vocación por ayudar al otro, en su día me ayudaste y me apoyaste a mí, cuando más falta me hizo, y yo por eso, querido Kiko, te quiero dar las gracias", ha añadido, apuntando que siempre ha encontrado en Toscano "la vitalidad del más joven de los militantes y la calma y la sabiduría del más veterano de los servidores públicos".

Ha destacado que Dos Hermanas es "historia del municipalismo y del socialismo en nuestro país", con un alcalde que dedicó toda una vida "a sus vecinos y vecinas" y que optó por quedarse en su municipio cuando podía haber dado el salto a la política autonómica o nacional. "Siempre supiste que tu lugar era esta ciudad y que tu vocación de servidor público estaba en estas calles, entre las familias nazarenas, entre tus vecinos y tus vecinas, que durante 39 años y en 10 elecciones consecutivas decidieron darte su voto", según ha trasladado a Toscano, a quien ha pedido que le diga "cómo se logran las mayorías absolutas".

Para Sánchez, cuatro décadas de confianza significan muchas cosas, pero, sobre todo, que los ciudadanos han creído "en ti, y lo han hecho en tiempos de bonanza y en tiempos duros, difíciles y de crisis". Ha manifestado que cuando Toscano llegó a la alcaldía de Dos Hermanas, había alrededor de 60.000 vecinos en la ciudad y hoy son más de 140.000, mientras que había cerca de 750 calles y hoy hay más de 1.400.

Para Sánchez, Toscano ha "sido todo un líder", incluso "atípico", porque no ha buscado nunca el reconocimiento ni ha jugado "jamás al populismo institucional"." "Has sido, en muchos sentidos, un ser extraño en la política contemporánea; un hombre de gestión y una buena persona antes que político", le ha dicho. "Hay quienes pasan por la política y hay quienes dignifican la política, y tú eres de los que han engrandecido la política y de los que han demostrado que el poder solo vale la pena cuando es un instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente", ha trasladado Sánchez a Toscano.

Por su parte, Francisco Toscano ha agradecido el reconocimiento por su trayectoria como alcalde desde 1983 hasta 2022, años en los que se han llevado a cabo grandes obras e infraestructuras que han supuesto un importante desarrollo para el municipio. Los vecinos le han permitido, según ha indicado, estar trabajando tantos años por la ciudad con un balance de "felicidad", como es "trabajar para el pueblo donde vives".

Durante su intervención, Toscano se ha dirigido a Sánchez para expresarle su agradecimiento por estar en este acto y por su "servicio y dedicación" a España. Ha recordado cómo se conocieron hace doce años, cuando Sánchez era diputado en el Congreso y fue invitado a Dos Hermanas para una charla sobre economía en la agrupación socialista.

"Nos dijiste aquel día, yo quiero dirigir el partido pero lo quiero hacer para poner toda la organización al servicio de nuestro país", ha señalado Toscano, quien ha recordado como Sánchez eligió el Lago de la Vida del municipio, en enero de 2017, para anunciar que optaría a la reelección como secretario general del PSOE tras su dimisión en octubre de 2016.

Ha señalado que siente "orgullo" de haber podido contribuir a que en esos momentos de "duda de qué hacías con tu vida, tomaras la decisión de trabajar por servir a nuestro país". "Eres un referente no sólo en España, eres un referente en Europa y en el mundo y los que te conocemos de verdad sabemos la capacidad de servicio y lo que le dedicas todo el día a España", ha dicho a Sánchez.

"ENTREGA ABSOLUTA"

El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, ha señalado que el municipio se ha desarrollado y avanzado bajo el liderazgo de Toscano, que durante casi cuatro décadas ha sido un ejemplo de "entrega absoluta, de un esfuerzo incesante y de vocación de servicio y también de una visión clara y transparente que ha marcado, sin lugar a dudas, el rumbo de esta ciudad".

"Has dejado una huella imborrable en nuestra historia y en nuestros corazones", ha traslado Rodríguez a Toscano, apuntando que "la verdadera gratitud de Dos Hermanas hacia tu persona no se expresa solo en este discurso o en medallas, sino en cada vecino y vecina a la que has ayudado y que ha visto en ti un alcalde cercano, un líder comprometido y una persona de bien".

María Isabel Toscano, hija del exalcalde, ha relatado su infancia con su padre y ha expresado que "donde mire, en cada rincón de esta ciudad", estará él y en cada decisión que ella tome en su vida. "En mi vuelo, en mis sueños y en mi vida, siempre quedará la huella de lo que tú me enseñaste", le ha dicho.

Ha destacado su "humanidad, atención incansable a quien más lo necesitaba", orgullo por sus raíces y, sobre todo, "amor infinito" por su gente.

Manu Sánchez ha considerado que el reconocimiento a Toscano es también a la ciudad de la que fue alcalde durante casi 40 años. Ha dicho que Dos Hermanas es hoy lo que es "en gran parte por el trabajo de un grandísimo equipo liderado por Toscano".