El Santo Entierro de Sevilla ve "incompatible" el traslado del Yacente al Bellas Artes y plantea exponerlo en su templo

Archivo - Salida del Santo Entierro en el Sábado Santo de la pasada Semana Santa. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Santo Entierro ha declinado la invitación del Museo de Bellas Artes de Sevilla de participar, con la imagen del Cristo Yacente, en la muestra dedicada al escultor Juan de Mesa, que acogerá el antiguo Convento de la Merced desde noviembre de este año hasta marzo de 2027, si bien ha planteado como alternativa habilitar un espacio expositivo en su propio templo, situado a pocos metros del Museo, para contemplar así una de las obras más importantes del imaginero cordobés.

La corporación del Sábado Santo ha informado, en un comunicado, de la no autorización de la cesión temporal del Santísimo Cristo Yacente en dicha exposición, con motivo del cuarto centenario del fallecimiento del insigne tallista. La hermandad sí ha agradecido "la consideración mostrada por la citada institución al incluir esta sagrada imagen en un proyecto de relevante interés cultural y artístico".

Para ello, la junta de gobierno ha estimado que la naturaleza "eminentemente devocional y cultual" de la imagen, concebida para su veneración en la sede canónica, "resulta incompatible con su traslado y exhibición en un contexto exclusivamente museístico". No obstante, "en un marco de colaboración institucional", la hermandad ha trasladado al Museo una "propuesta alternativa" consistente en la habilitación de un espacio expositivo en su propio templo, "que permita la adecuada contemplación de la obra en un entorno acorde a su significación religiosa".

Esta iniciativa se plantea en coordinación con la organización de la exposición, "con el fin de facilitar su integración en el conjunto de actividades programadas". En este sentido, la hermandad reitera su disposición a colaborar en cuantas iniciativas "resulten compatibles con sus fines y con la naturaleza de sus sagrados titulares".

EL CRUCIFICADO DE LOS ESTUDIANTES, EN EL BELLAS ARTES

El Cristo de la Buena Muerte de Los Estudiantes sí estará en la citada muestra del Bellas Artes después de que el Cabildo General de esta corporación, celebrado este lunes, ratificara con una amplia mayoría --166 votos a favor, 33 en contra y once abstenciones-- la decisión de la junta de gobierno de autorizar la presencia del Crucificado en la exposición.

La junta de gobierno, tras el estudio de la propuesta, entendió que concurrían circunstancias que hacen de esta "una oportunidad especialmente relevante" para la corporación. Entre ellas, que durante el periodo previsto para la celebración de la exposición, la Capilla de la Universidad permanecerá cerrada por obras.

Asimismo, la participación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte en esta muestra se considera "plenamente coherente" con la identidad y fines de nuestra hermandad, "llamada a ser presencia activa en el ámbito cultural y universitario, fomentando el diálogo entre la fe y la cultura".