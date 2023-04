Sanz plantea "descentralizar albergues" del distrito sevillano de la Macarena para "acabar con la degradación"

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha anunciado este miércoles que, si ostenta el cargo de regidor tras los comicios del 28 de mayo, "descentralizará albergues" de la Macarena, "reordenará el tráfico y hará un plan de mejora en las plazas y parques para acabar con la degradación".

Así, Sanz ha estado reunido con vecinos del distrito en el Parque de Los Perdigones "que le han estado contando los problemas que tienen que soportar diariamente". Entre ellos, "la falta de equipamientos culturales, la suciedad, el mal estado de los parques, la falta de iluminación en algunas zonas y, sobre todo, el incremento de la inseguridad en el barrio, donde los adolescentes salen con miedo", destaca en una nota de prensa.

Al hilo de ello, los vecinos han explicado que "están desesperados por los episodios de inseguridad que viven diariamente, problemas con las personas sin hogar y conflictos diarios". Sanz asegura que le han trasladado que el barrio "está bastante peor que hace siete años, se sienten abandonados por el gobierno municipal del PSOE, no les atienden y ya no pueden ni ir tranquilos por las calles, llaman a la Policía y no acuden".

En este sentido, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha recordado que la mayoría de las plazas de albergues para personas sin hogar están en la Macarena, "lo que provoca situaciones de tensión con las personas que pernoctan en la calle y que se quedan fuera" de estos centros. "Tengo muy claras las actuaciones que voy a llevar a cabo en el barrio de la Macarena, al igual que en los demás, y la primera será la desconcentración de los albergues, ya que no pueden estar todos en la misma zona".

Sanz ha indicado que proyecta unos servicios sociales similares a los que estuvo visitando en Madrid, "con nuevos albergues descentralizados, más plazas y empleabilidad para los usuarios. Además, se duplicarán las Unidades Municipales de Intervención y Emergencia Social (UMIES) para incrementar la atención a las personas sin hogar en la calle, trasladarlas a los centros destinados para ellos y ayudarles en todo lo posible".

Asimismo, el alcaldable popular ha explicado que, al igual que en Madrid, estos centros contarían con terapeutas, médicos y enfermeros, así como con lugares específicos para las mascotas, ya que son muchas las personas sin hogar que no quieren estar en el albergue porque sus mascotas no pueden estar con ellos.

MESA DE TRABAJO PARA DECIDIR SU UBICACIÓN

El candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que las ubicaciones de estos centros "se decidirán en una mesa de trabajo y de forma coordinada con los técnicos de asuntos sociales, asociaciones que trabajan con estas personas así como los vecinos: se hará todo de forma consensuada". "Quiero que Sevilla tenga unos servicios sociales eficaces, que sean de 10. Nuestro Ayuntamiento se preocupará de los más necesitados", ha abundado.

Por otro lado, y, además del refuerzo de la limpieza, el incremento de la seguridad, la instalación de cámaras de videovigilancia, la creación de nuevos aparcamientos y mejora del transporte público, Sanz ha detallado que tiene preparado un decálogo de medidas para el Distrito Macarena.

Entre ellas contempla el fomento del Parque de Los Perdigones como como "pulmón verde" del distrito, "ampliaremos y mejoraremos el parque infantil para que sea un parque accesible y adaptado". Por otro lado, "llevaremos a cabo un plan de mejoras en plazas y zonas del distrito dotándolas de mobiliario, sombras y juegos infantiles, además, llevaremos a cabo una actuación específica en el Jardín de Capuchinos".

ACTUACIONES EN DEPORTE Y CULTURA

En cuanto a cultura, "quiero que el barrio cuente con más equipamientos culturales, para ello fomentaré el uso del teatro del Hogar Virgen de Los Reyes como foco cultural del distrito, entre otras acciones". Además, de impulsar equipamiento cultural en la Fábrica de Vidrios.

Respecto al deporte, "realizaremos convenios con la Junta de Andalucía para el uso de la antigua pista de la escuela oficial de idiomas en la Avenida Doctor Fedriani". Sanz ha añadido que "quiero que el distrito cuente también con más y mejores instalaciones deportivas para ello construiremos un pabellón cubierto".

Por último, el candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que habrá una partida presupuestaria específica para impulsar el comercio tradicional, ya que el pequeño comercio da vida a los barrios y hay que revitalizarlos. Y, "llevaremos a cabo el estudio, viabilidad y reordenación del tráfico en el distrito".