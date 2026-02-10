Sara Baras regresa a la Bienal de Flamenco de Sevilla, que contará con la reapertura del Teatro Lope de Vega

Presentación de la Bienal de Flamenco de Sevilla - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este martes la programación oficial de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, junto al director del certamen, Luis Ybarra. El acto ha tenido lugar en el Casino de la Exposición y ha contado con la presencia de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, así como de un nutrido grupo de artistas flamencos.

Sanz ha anunciado el regreso de la bailaora Sara Baras "tras catorce años de ausencia" con el espectáculo 'Infinita'; un homenaje a Andalucía que tendrá lugar el 11 de septiembre en el Teatro de la Maestranza, comenzando la temporada del espacio.

La Bienal celebra un siglo de flamenco como arte escénico desde la Ópera Flamenca, y ha programa 72 funciones con 52 nuevas producciones, 22 estrenos absolutos, 24 noches únicas y 6 matinés únicas, en 11 espacios de la ciudad del 9 de septiembre al 3 de octubre de 2026.

Entre las novedades de esta edición está la reapertura del Teatro Lope de Vega. El primero en pisar el renovado escenario de la bombonera de la Exposición del 29, será Dorantes para presentar en estreno absoluto 'Fractal Arcano' el 12 de septiembre. Junto al pianista de Lebrija, también el maestro Rafael Riqueni y Tim Ries presentarán en estreno absoluto su 'Tunisia' el 21 de septiembre, el bailaor David Coria ofrecerá en estreno nacional 'Babel. Torre Viva' el 29 de septiembre; y Alfonso Losa presentará en estreno absoluto su nueva creación el 2 de octubre.

El teatro del 29 albergará también memorables noches únicas como la del 17 de septiembre en la que Arcángel presentará 'La copla del cante'; la del 18 de septiembre en la que Antonio Reyes ofrecerá el recital 'Seis cuerdas, seis'; la del 25 de septiembre en la que la cantaora Aurora Vargas y la bailaora Juana Amaya protagonizan el mano a mano 'Hazme con los ojos señas'; la del 27 de septiembre que reunirá sobre las tablas del Lope de Vega a los artistas Macarena de la Torre, Juan de Mairena, Lidia Hernández, Rafael de Utrera, Carmen Lozano, Manolo Marín y Ana María Bueno en el espectáculo 'Fue tu querer'; o la del 30 de septiembre, que protagonizará la cantaora Mayte Martin interpretando su 'Arqueología de lo puro'.

UNA PREVIA EN LA PLAZA DE TOROS DE LA MAESTRANZA

Los días 11, 12 y 13 de septiembre, el Teatro de la Maestranza acogerá el estreno absoluto de 'Bolero de blanco y negro' de Israel Galván el 26 de septiembre; y noches únicas como la del 19 de septiembre en la que el guitarrista y Premio Nacional de Música Juan Manuel Cañizares se unirá a la ROSS para ofrecer su 'Cañizares sinfónico'; la del 20 de septiembre en la que José Mercé presentará su 'Toquen a rebato'; la del 22 de septiembre en la que Manuel Liñán volverá a encontrarse con el público de Sevilla para ofrecer su 'Baila@r'.

Asimismo, el 24 de septiembre, Esperanza Fernández, Duquende, José Valencia, Pepe Torres y Nazaret Reyes ofrecerán el espectáculo 'A Canela y Clavo'; la del 28 de septiembre que protagonizará Farruquito con su aplaudido 'Serás Farruquito'; la del 1 de octubre que ofrecerá la conjunción de la cantaora Marina Heredia con la ROSS en el espectáculo '¡En libertad! El camino de los gitanos'; y la del 3 de octubre que cerrará el Festival con el espectáculo 'Perlas a Millares' que celebra el 30º Aniversario de la Antología de la Mujer en el Cante, a través de las voz de Carmen Linares, a la que acompañan Marina Heredia, María Terremoto o Rafaela Carrasco entre otras.

Pero antes de inaugurar en el Teatro de la Maestranza, la Bienal celebra el 10 de septiembre en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, con la Gala XXIV Bienal de Flamenco 'El mundo por montera', una noche única en la que confluirán José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete, Manuel de la Tomasa y el Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Patricia Guerrero.

Por otro lado, el Teatro Central será el entorno para las propuestas que descubran nuevos horizontes para el arte flamenco. Acogerá el estreno de Rosario La Tremendita que presenta 'Menos es más' el 11 de septiembre; el de 'Te atrevo', espectáculo que ofrecen Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra el 23 de septiembre; el de 'Desierto', nueva coreografía de Andrés Marín el 25 de septiembre; el de 'La Compañía' a cargo de Sara Jiménez y Cia. el 29 de septiembre; el de 'Poema de libertad' que ofrecerán Sandra Carrasco y David del Arahal el 2 de octubre; o el estreno nacional de 'Lejano' de Jose Maya el 13 de septiembre. Entre sus noches únicas, la Bienal ofrece el 15 de septiembre en el Teatro Central 'Epílogo de un cante que se hizo baile.

El Espacio Turina acogerá recitales tan especiales como los estrenos absolutos de 'Requeneando' de Juan Requena el 18 de septiembre, o el de 'Las tres Marías' de María Marín el 19 de septiembre. También acogerá noches únicas de la Bienal como la del 12 de septiembre en la que Canito y Raúl Rodríguez presentarán 'La cuerda al aire'.

Otro entorno escénico habitual de la Bienal es el Teatro Alameda, en el que tendrán lugar estrenos absolutos como el de Ángeles Toledano que presenta 'La misma sangre del cuerpo' el 12 de septiembre, el de Macarena López el 14 de septiembre que presenta 'Sobre todas las cosas', el de Pastora Galván el 26 de septiembre para presentar 'Tribusssh!', o el de Capullo de Jerez y José de los Camarones que ofrecerán el espectáculo 'Los flamencos no van a la barbería'.

En este espacio, podrá verse a José del Tomate presentando su 'Sonanta 3.0' el 16 de septiembre; la Gala del Círculo Andaluz de Jóvenes Flamencos, en colaboración con el IAJ el 20 de septiembre; o a Ezequiel Benítez que ofrecerá su 'Nadie me ve' el 24 de septiembre.

ESPECTÁCULOS EN ENTORNOS MONUMENTALES

La programación de la Bienal también contará con el Patio del Hotel Triana, la antigua casa de vecinos, acoge tres noches únicas en las que se podrá disfrutar del cante, el baile y el toque más genuinos.

Un año más el Patio de la Montería del Real Alcázar ofrecerá citas inolvidables como el recital 'De oro y marfil' a cargo de Israel Fernández el 14 de septiembre; el estreno absoluto de 'Pizarra', nuevo proyecto de Rancapino Chico, el 15 de septiembre; o el espectáculo 'Xerezanías', una noche única de la mano de Luis El Zambo, Dolores Agujetas, Antonio de la Malena, Manuel Valencia y Las Tatas de Jerez el 16 de septiembre.

Tras albergar el Ciclo Amalgama de la Bienal esta temporada, la Real Fábrica de Artillería ofrecerá en sus impresionantes espacios el estreno absoluto de 'Rapsodia. Fantasía subterránea' de Ana Morales los días 13 y 14 de septiembre; y el de el espectáculo 'Trilogía. Al baile' de Pablo Martín Caminero, con la colaboración de María Moreno, el 23 de septiembre.

En la iglesia de San Luis de los Franceses, Seis matinés únicas se sumarán al programa de la Bienal creando un cruce de caminos con el Festival de Música Antigua de Sevilla (Femás), donde el flamenco se trata como una música con carácter historicista y donde músicos barrocos intervienen como invitados de músicos flamencos, para añadir momentos de auténtico privilegio para el público que acuda a esta joya del Barroco sevillano.

También destaca el estreno absoluto de 'Ven a vivir el ritmo flamenco en familia con Tirititrán, espectáculo infantil que se pondrá en escena los días 11, 12 y 13 de septiembre, en funciones de mañana y tarde, en Caixaforum Sevilla.

Las entradas salen a la venta este miércoles 11 de febrero, a las 10,00 horas, en www.labienal.com