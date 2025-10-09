El SAT y CGT apoyan una huelga el 15 de octubre por el "genocidio" en Gaza que incluirá dos manifestaciones en Sevilla

Representantes del SAT y la CGT presentan en Sevilla la convocatoria de huelga por el "genocidio" en Gaza. - SAT

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, y la secretaria general de la CGT de Andalucía, Pilar Encuentra, han presentado este jueves ante los medios de comunicación la convocatoria de una huelga general para el próximo 15 de octubre por el "genocidio" israelí en la Franja de Gaza, que incluirá dos manifestaciones que se celebrarán en Sevilla.

Así lo han detallado los secretarios generales de ambas organizaciones sindicales en una comparecencia ante los medios en la que han denunciado que "cerca de 70.000 personas, un tercio menores de edad, han sido asesinadas en la Franja de Gaza, donde el 90% de las edificaciones han sido destruidas".

En este sentido, y según se detalla en una nota de prensa, Óscar Reina ha manifestado que "no podemos permanecer impasibles ante la masacre cotidiana, ante la violación de derechos humanos". "Si defendemos los derechos laborales y sociales aquí, no podemos ser indiferentes ante el exterminio televisado del pueblo palestino", ha remarcado el portavoz del SAT.

Por ello, ha reclamado el "cese inmediato de toda agresión militar, el fin del genocidio, la salida del ejército de Israel de los territorios ocupados", así como "el fin del bloqueo a Gaza y la apertura de un corredor humanitario para que pueda llegar la ayuda humanitaria".

Para Reina, es "muy importante y es una de las demandas de esta movilización, que los gobiernos de la Unión Europea rompan relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y militares con Israel, un estado genocida que perpetúa la ocupación y el 'apartheid'".

Finalmente, el portavoz del SAT ha anunciado que habrá dos manifestaciones en Sevilla el día de la huelga, el próximo 15 de octubre, la primera, conjunta con los estudiantes, a las 12,00 horas de la mañana, que saldrá de Plaza Nueva, y la segunda, por la tarde, a las 19,00 horas, que comenzará en el calle Torneo, a la altura del puente de la Barqueta.

Por su parte, Pilar Encuentra ha demandado que los gastos militares "se reviertan hacia el gasto social, en pensiones, sanidad, educación", y ha denunciado la "insuficiencia" del real decreto convalidado este pasado miércoles en el Congreso, "que deja la puerta abierta a la colaboración militar con un estado genocida como es el estado de Israel", según ha criticado.

La huelga general, ya "comunicada oficialmente", tendrá una duración de 24 horas. En el caso del SAT es de ámbito andaluz y en el caso de la CGT se amplía a todo el territorio nacional. También la Confederación Intersindical, donde se agrupa Ustea en Andalucía, ha convocado huelga en el conjunto del Estado.

Otros sindicatos también han convocado huelga en sus respectivas comunidades autónomas, así como el Sindicato de Estudiantes también en toda España, según han aclarado desde el SAT.