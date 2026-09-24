Satse alerta de "colapso crónico" en las Urgencias del Valme y el SAS alega pico asistencial por calor

Archivo - Hospital de Valme en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, de Sevilla, ha alertado de la situación de "colapso crónico" que sufren las Urgencias del Hospital Universitario de Valme, que según han apuntado, han atendido 605 y 557 usuarios en las dos últimas jornadas, mientras el Sistema Andaluz de Salud (SAS) ha alegado que las altas temperaturas de los últimos días han provocado un "pico asistencial".

Según han explicado fuentes del SAS a Europa Press, ante esta situación, se han activado los protocolos de refuerzo de profesionales y de agilización de circuitos de hospitalización "garantizando en todo momento una atención segura y de calidad".

Por su parte, la organización sindical ha señalado que estos datos "vuelven a poner de manifiesto una saturación que ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en una deficiencia estructural" que afecta tanto a la atención sanitaria como a las condiciones de trabajo de los profesionales.

En este sentido, han apuntado que el Hospital de Valme presta asistencia a población procedente de municipios como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Los Palacios y Villafranca, cuyo crecimiento demográfico de los últimos años "no ha ido acompañado de un incremento suficiente de los recursos y la capacidad asistencial del centro".

El sindicato ha subrayado que mantener de forma continuada una media superior a 500 pacientes diarios en Urgencias supone una "presión asistencial extraordinaria" para cualquier hospital, caso que en el caso de Valme, "se agrava por la insuficiencia de camas de hospitalización y de espacios de observación", lo que ha provocado según el Satse que "numerosos pacientes permanezcan durante horas en Urgencias a la espera de una cama".

ESPACIOS SIN CONDICIONES MÍNIMAS

Satse ha advertido de que "se está normalizando una situación que debería ser excepcional" como es que la "elevada demanda obligue a que prácticamente todos los días se habilitan espacios para ubicar a pacientes pendientes de ingreso".

Según ha afeado, estos espacios, instalados en zonas de paso y pasillos, "no reúnen las condiciones adecuadas para la atención y estancia de pacientes, pese a que son utilizados como supuestas salas de observación por la ausencia de alternativas", a lo que se han sumado incidencias derivadas del "hacinamiento y la ocupación continuada de los espacios".

Como ejemplo, Satse ha indicado la aparición este miércoles de chinches de campo en dependencias hospitalarias. Insectos que, aunque no representan un riesgo para la salud de las personas, el sindicato ha considerado que su presencia "ofrece una imagen del nivel de saturación existente y de las dificultades que genera una ocupación constante y excesiva de las instalaciones".

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería ha alertado del "creciente desgaste físico y emocional" que sufren los profesionales sanitarios, especialmente las enfermeras y enfermeros, que afrontan diariamente elevadas cargas de trabajo, falta de espacios adecuados y una presión asistencial continua, a lo que han asegurado que los profesionales "trasladan un sentimiento generalizado de cansancio y abandono ante la ausencia de respuestas efectivas por parte de la Administración, mientras siguen sosteniendo la asistencia gracias a su esfuerzo y compromiso".

Para el sindicato, ha resultado "especialmente preocupante" que el caos permanente en las Urgencias se esté asumiendo como "algo normal" tanto dentro como fuera del hospital. Por ello, Satse Sevilla ha exigido a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valme y al Servicio Andaluz de Salud la adopción inmediata de medidas que permitan reforzar la atención en Urgencias, comenzando por el incremento de la plantilla estructural de enfermeros.