El sector del comercio ambulante de Sevilla pide a la Junta medidas de apoyo ante el impacto del temporal

Crecida del río Guadalquivir a su paso por el pueblo sevillano de Cantillana. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir (Adelquivir) han manifestado este lunes en un comunicado el "impacto negativo" de las últimas lluvias en el sector del comercio ambulante.

La entidad ha señalado que el temporal han impedido, "de manera reiterada", la celebración de mercadillos al aire libre en numerosos municipios del Bajo Guadalquivir.

"A pesar de no haber podido desarrollar su actividad por causas de fuerza mayor, las personas comerciantes ambulantes han continuado asumiendo el pago de tasas municipales, cuotas de la Seguridad Social y obligaciones fiscales, lo que está generando una situación de grave dificultad económica", han afirmado.

Por ello, han pedido a los ayuntamiento de la zona que "valoren la aplicación de medidas de condonación o bonificación de las tasas municipales correspondientes a aquellos períodos en los que no haya sido posible la realización de la actividad por causas de fuerza mayor".

Asimismo, van a trasladar esta recomendación a otros Grupos de Desarrollo Rural, "con el fin de favorecer una actuación coordinada en el conjunto del territorio". En esta línea, han pedido a la Junta de Andalucía estudiar y activar, "con carácter urgente, medidas de apoyo económico directo dirigidas al sector del comercio ambulante".

"Desde Adelquivir entendemos que la sostenibilidad de este sector no puede recaer únicamente en el esfuerzo individual de las personas trabajadoras, sino que requiere una respuesta coordinada desde el ámbito institucional, basada en la cooperación entre administraciones y agentes del territorio", han destacado.

A esta petición, se ha sumado el Ayuntamiento de Lebrija. Su alcalde, Pepe Barroso ha mantenido un encuentro este lunes con la entidad para abordar la situación.

Barroso ha expresado su preocupación por el impacto que esta situación está teniendo este colectivo, "que depende directamente del desarrollo de su actividad diaria para garantizar sus ingresos, y les ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento de elevar esta problemática a la Junta de Andalucía".