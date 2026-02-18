La Semana Santa del Aljarafe 2026 presenta su primer cartel fotográfico, obra de Manolo Castro

Acto de presentación del cartel de la Semana Santa del Aljarafe 2026. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación del Cartel de la Semana Santa del Aljarafe 2026, que, por primera vez, adopta un formato fotográfico, según decisión de los integrantes de la Asociación Cultural Lauretum.

Al acto han asistido el diputado provincial del Partido Popular, Martín Torres; los alcaldes de Villanueva del Ariscal y Valencina de la Concepción, Francisco García y Ramón Peña, respectivamente; así como responsables de la Asociación Cultural Lauretum, promotores de la iniciativa, y el artista Manuel Castro.

Castro, que ha firmado la obra dejando reflejado su agradecimiento a la Asociación por su elección y su orgullo por ser aljarafeño, ha asegurado que se trata de "un cartel que no es Sevilla", subrayando que la obra "mantiene una marcada pureza aljarafeña y cofradiera, fiel a su estilo y línea artística".

Con este acto, la Asociación Cultural Lauretum pone el broche de oro a su programación previa a esta festividad, culminando una serie de iniciativas culturales y cofrades, que refuerzan la identidad y proyección de la Semana Santa del Aljarafe.

El pasado miércoles 22 de enero, una representación institucional de la Asociación Cultural Lauretum visitó el domicilio particular del cartelista de la Semana Santa del Aljarafe, Manolo Castro, para recoger la obra que anunciará la Semana Santa en el Aljarafe sevillano.