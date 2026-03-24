Semana Santa de Sevilla 2026: este el impacto económico y la estimación de visitantes, según los empresarios turísticos

Archivo - Detalle de la imagen del Señor de la Entrada en Jerusalén con mucho público a su alrededor, en una foto de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) ha celebrado este martes un encuentro, en el Hotel Inglaterra, con representantes institucionales y destacados agentes del sector, para analizar el papel de la Semana Santa en la proyección y consolidación del destino Sevilla, así como "los retos que plantea su creciente atractivo". Durante la jornada, su presidente, Jorge Robles, ha subrayado las "muy buenas expectativas" al respecto, con un millón de visitantes, niveles de ocupación hotelera cercanos al 90% en los días centrales, y un impacto económico de 500 millones de euros.

Este contexto permitiría alcanzar un impacto económico estimado de entre 400 y 500 millones de euros, "con un efecto multiplicador que se extiende a una amplia cadena de valor que abarca múltiples sectores económicos de la ciudad", informan fuentes del colectivo. No obstante, ASET ha querido poner el acento en la necesidad de evolucionar hacia un modelo basado en la calidad y la gestión del turismo, más allá del crecimiento en volumen.

"La Semana Santa no es un producto turístico, es una expresión de fe, identidad y cultura. Precisamente por eso, el turismo debe estar a su servicio y no al revés", ha señalado Robles. En este sentido, se ha destacado que el verdadero reto del destino no es atraer más visitantes, "sino gestionar adecuadamente la alta demanda para garantizar la sostenibilidad, la convivencia y la preservación del sentido profundo de esta celebración".

En opinión de la ASET, se han alcanzado cifras muy relevantes de afluencia. "Ahora debemos avanzar en cómo ordenamos, interpretamos y acompañamos esa demanda", ha añadido Robles. Uno de los aspectos abordados al respecto ha sido el perfil del visitante, con una presencia creciente de público joven, lo que refleja la capacidad de la Semana Santa "para conectar con nuevas generaciones manteniendo su autenticidad".

En este contexto, ASET ha planteado la elaboración de un decálogo de buenas prácticas dirigido tanto a visitantes como a la propia ciudadanía, con el objetivo de fomentar una cultura compartida de respeto y comprensión. Asimismo, durante el encuentro se ha incidido en una idea clave: "el respeto a la Semana Santa no depende del origen del visitante, sino del comportamiento".

"La convivencia es una responsabilidad compartida. Si queremos que quienes nos visitan comprendan y respeten lo que ocurre, debemos ser los primeros en transmitir su valor", ha señalado el presidente de ASET.

ESTRUCTURA DE LA JORNADA

El encuentro se ha estructurado en dos mesas de debate. En la primera de ellas ha participado Jorge Robles junto a Javier Hernández, director del área de Fiestas Mayores; Julio Cuesta, pregonero de la Semana Santa de Sevilla y comisario del centenario de la Exposición del 29; y Luis Tovaruela, hermano mayor de la Hermandad de San Esteban.

La segunda mesa ha reunido a profesionales del sector desde distintas perspectivas: Javier Ayala, fundador de Pepe Pinreles; José María Gómez, director del Hotel Abba Sevilla; Ana Belén Cumplido, directora de Relaciones Institucionales de Grupo Abades; y Carlos Martín, presidente de las agencias de viajes de Sevilla.

Durante este segundo bloque se ha abordado el impacto directo de la Semana Santa en la actividad empresarial, así como los desafíos asociados a su crecimiento. En este sentido, Carlos Pérez ha advertido de la necesidad de anticiparse a los riesgos de saturación: "Queremos evitar morir de éxito. Es fundamental abrir el debate sobre cómo conservar la esencia de la Semana Santa y proteger aquello que la hace única".