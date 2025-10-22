Senderismo y gimnasia en la clausura del programa por el Día de las Personas Mayores en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Una de las actividades enmarcadas en el Día de las Personas Mayores en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Los parques de la ribera del río Guadaíra, declarado Monumento Natural, ha sido este miércoles el escenario de la clausura de las actividades programadas con motivo del Día de las Personas Mayores con una ruta de senderismo y una sesión de gimnasia que ha finalizado con la danza del corazón, en colaboración con la Asociación de Fibromialgia de Alcalá.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota de prensa, la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, acompañada de la responsable de Salud Pública, Lidia Ballesteros, han participado de la actividad. Bastida ha valorado "el ejemplo que ofrece para la sociedad esta generación", cuyo trabajo y esfuerzo "no ha quedado sólo en el pasado, sino que siguen siendo un "modelo de superación, convivencia, solidaridad y alegría que necesitamos para la cohesión social".

La delegada ha agradecido la "participación constante" de las personas mayores en la vida activa de la ciudad y ha subrayado el compromiso municipal por "seguir fortaleciendo el programa de 'Envejecimiento Activo', con las delegaciones de Salud y Participación Ciudadana, y así continuar ofreciendo alternativas gratuitas de talleres en los centros de día y los distritos, eventos culturales, encuentros intergeneracionales, y excursiones que "fomentan la actividad física y mental, la sociabilidad, la cohesión, y el disfrute de esta población".

Las actividades conmemorativas del 1 de octubre, 'Día de las Personas Mayores', se insertan en este programa general de dinamización y han consistido en una convivencia "con música, baile, chocolatada y magia, proyecciones cinematográficas, visitas a la exposiciones y talleres", e incluso se han convertido en protagonistas de un debate en Radio Guadaíra sobre envejecimiento activo.

Al hilo, la delegada ha estimado que para el Gobierno municipal "es imprescindible afrontar el envejecimiento con éxito", y así dar respuesta a las necesidades de una "sociedad intergeneracional, plural y diversa", donde todas las personas "disfrutemos de derechos como ciudadanos en todas las etapas de la vida", de modo que nadie se sienta "excluido por motivos de la edad".