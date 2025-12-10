Sevilla acoge en Artillería 'Dear Artist', la muestra de Valderrábanos que "reinterpreta el arte textil y lo cotidiano"

Angie Moreno, en el centro, en la inauguración de la muestra 'Dear Artist', de la artista sevillana Ana S. Valderrábanos, en el antigua Fábrica de Artillería. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Turismo y Cultura, ha presentado en la Real Fábrica de Artillería la exposición 'Dear Artist', de la creadora sevillana Ana S. Valderrábanos, una propuesta que podrá visitarse hasta el 8 de febrero de 2026. La muestra aborda temas como la memoria, la salud mental, el inconsciente simbólico y las dinámicas de lo cotidiano, "y lo hace desde un lenguaje textil que la artista define como pintar y dibujar con hilos".

Su práctica, centrada pero no limitada al arte textil, defiende la libertad absoluta en la elección de materiales y soportes, entendiendo que la idea es el "núcleo esencial" del acto creativo. En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, subraya en una nota de prensa que "Sevilla es una ciudad de cultura viva, abierta a lenguajes contemporáneos que dialogan con la tradición y Artillería es el espacio donde se produce ese encuentro".

La obra de Ana S. Valderrábanos es un ejemplo de cómo la creación actual puede conectar emoción, técnica y reflexión social, "situándonos ante una expresión artística que interpela al espectador desde la honestidad y la búsqueda personal", añade la edil. Al respecto, las obras de Valderrábanos se construyen con telas reutilizadas, hilos bordados y tintes artesanales, materiales que funcionan como fragmentos de memoria y archivo emocional.

Cada superficie --"rasgada, recompuesta o marcada por su propio uso"-- actúa como un "jeroglífico narrativo" que resignifica su historia. "Lejos del perfeccionismo técnico tradicional del bordado o el telar, la artista adopta una estética conceptual y cercana, donde anverso y reverso forman parte de la misma verdad visual".

En 'Dear Artist', Valderrábanos continúa una investigación que parte del legado de Anni Albers, para quien el tejido era una forma de comunicación emocional y táctil, y se adentra, además, en el estudio de las 'Asafo Flags' de las comunidades Fante en Ghana: "estandartes cargados de simbolismo histórico y comunitario donde coexisten imágenes, proverbios y escenas rituales. Estos referentes amplían la lectura de su obra hacia perspectivas antropológicas del textil como lenguaje vivo".