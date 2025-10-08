Sevilla acoge el ciclo 'Los Tesoros de la Guitarra Española', con entradas a 10 euros y músicos internacionales

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla será el escenario del ciclo "Los Tesoros de la Guitarra Española", una cita organizada por el Ayuntamiento de la ciudad hispalense que reunirá del 22 al 31 de octubre en el Espacio Santa Clara a cuatro guitarristas internacionales de Francia, Polonia, Portugal y China en la Sala de las Pinturas. De esta forma, el programa ofrecerá cuatro conciertos a las 19,00 horas, con entradas a 10 euros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el programa, impulsado por el Área de Turismo y Cultura, recorrerá la tradición y evolución de la guitarra clásica a través de jóvenes intérpretes reconocidos mundialmente.

El guitarrista francés Antoine Guerrero abrirá el ciclo el 22 de octubre con un recital centrado en el color y la emoción, reflejados en su disco 'Couleurs du XXe siècle' (Da Vinci Classics). Guerrero ha actuado en espacios como la Sala Filarmónica de Trento o los Reales Alcázares de Sevilla.

El 23 de octubre actuará el polaco Andrzej Grygier, "uno de los guitarristas más prometedores de Europa" según ha detallado el Consistorio, con cerca de 30 premios internacionales y reconocido por The Acoustic Guitar como una de las "estrellas emergentes" del instrumento.

El portugués Francisco Luís, ganador de más de 40 premios internacionales, ofrecerá su concierto el 24 de octubre con un repertorio que abarca desde el clasicismo hasta la creación contemporánea. Ha actuado en salas como la Casa da Música de Oporto, el Musikverein de Viena o el Palacio de la Ajuda de Lisboa.

El ciclo concluirá el 31 de octubre con el guitarrista chino Shilong Fan, reciente ganador del Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia (La Herradura, 2024) y del International Guitar Competition of Madrid Leona Cases, reconocido por su dominio del repertorio español.

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado que "Sevilla tiene una profunda relación con la guitarra, y este ciclo refuerza ese vínculo mostrando su riqueza y proyección internacional".