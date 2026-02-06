Sevilla activa el Nivel 1 del Plan de Emergencias Municipal ante la borrasca Marta

Imagen de un árbol caído en la zona de la avenida de Reina Mercedes de Sevilla a causa del fuerte viento del temporal que barre gran parte de Andalucía. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad de Sevilla a la fase de Emergencia Local Nivel 1 ante las previsiones meteorológicas asociadas a la borrasca Marta para este sábado, 7 de febrero.

Según ha informado el Consistorio a través de la red social 'X', mediante la cuenta de Emergencias Sevilla, consultada por Europa Press, los servicios de emergencias y los distintos operativos municipales se encuentran activados. Asimismo, ha solicitado a la ciudadanía que siga las indicaciones de los agentes y la información difundida por las fuentes oficiales, agradeciendo su colaboración.

Durante la jornada de este sábado, todas las comarcas de la provincia de Sevilla se verán afectadas por la lluvia. El aviso naranja permanecerá activo desde las 6,00 horas hasta el final de la jornada en la Sierra Norte, donde se esperan acumulaciones de hasta 80 l/m2 en doce horas y 15 l/m2 en la primera hora. En la campiña y la Sierra Sur se activará el aviso amarillo por lluvia en el mismo tramo horario, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas.

El viento soplará en toda la provincia, dejando el aviso amarillo activo en sus tres comarcas desde las 8,00 hasta las 12,00 horas, y ascendiendo a naranja desde esa hora hasta las 18,00 horas por rachas del oeste de hasta 90 km/h. Además, la tormenta activará aviso amarillo en la campiña desde las 16,00 hasta la medianoche, donde no se descarta la formación de tornados.