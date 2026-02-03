Sevilla activa un operativo de 118 efectivos y refuerza servicios municipales ante la borrasca

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en su visita al centro de control de operaciones. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, ha activado un operativo compuesto por 118 efectivos, entre 81 operarios y técnicos y 37 máquinas y vehículos, para hacer frente a la borrasca Leonardo, que activará este miércoles el aviso amarillo por lluvias en la capital hispalense.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañado del gerente de Emasesa, Manuel Romero, ha visitado el centro de control de operaciones, desde donde se realiza un seguimiento continuo de las lluvias, la situación de los tanques de tormentas y el estado de los pantanos las 24 horas del día.

En este contexto, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento ha reforzado la seguridad y todos los servicios municipales, especialmente desde la noche de este miércoles, y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad, responsabilidad y prudencia" a la ciudadanía.